太古城被批殘舊「衰過新公屋」 走廊似骨灰龕場 網民大反駁｜網上熱話

1976年12月開始入伙的太古城貴為十大藍籌屋苑之一，向來有中產身份象徵備受追捧，是港島其中一個中產居民為主的龍頭屋苑。 網民批「入面裝修幾靚都好，一出門口就玩復古」 太古城建於港鐵太古站上蓋，發展商為太古，整個屋苑分11期落成共61座，合共12,696個單位，實用面積介乎440至1,819呎，於1976年12月開始入伙，人口超過3萬。屋苑附近設有大型購物商場，餐廳、超市及娛樂可謂應有盡有。不過近日有網民於連登討論區發起題為《太古城根本舊到仲衰過新起公屋》的討論，認為屋苑整體外觀及環境等相當殘舊，比新落成的公屋更差，形容走廊設計過時，「入面裝修幾靚都好，一出門口就玩復古」。

有網民認同樓主所言，指太古城現時樓齡相當殘舊，會所設施欠奉，走廊「成個骨灰龕場咁」、「太古城俾人吹得太大，比盡美孚新邨Level」、「住過新樓就住唔返呢啲樓」、「最初果批居屋都靚過佢」、「無翻新過?點解可以咁舊」、「三十年前同人講住太古城，啲人會嘩一聲，三十年後再講啲人得返哦」。 住客稱「保養冇大問題 附近多野食又齊配套」 惟有網民則表示不認同，「開心住緊，樓齡舊但係keep住有保養住落冇咩大問題，附近多野食又齊配套」、「踩還踩，太古城中心一定跑贏大部分屋苑商場」、「用宜家嘅眼光睇七八十年代嘅審美？」、「太古城係舊，但唔會用公屋比啦」、「不嬲都係睇地段配套，香港有咩地理位置靚過佢配套好過佢？又係呢個價位？」、「配套好落樓咩都有得買，地鐵站5分鐘。旁邊仲要商業區，係成個港島返工都好方便」、「之前返過幾份鰂魚涌太古坊嘅工，其實director grade 好鍾意租太古城，貪返工方便，容易送仔女返學（返港島東或灣仔名校），而且供應充足，易搵屋」、「999年地契呀」、「其實又有乜好吵。睇呎價咪知咩事啦，幾十年樓齡仲跑贏一大堆半新樓盤。」、「絕對唔覺得太古城會差過將軍澳果類so called年輕社區。新樓實用面積縮水，天價管理費養住個會所。太古城個走廊係肉酸，但人地住走廊嗎？」、「你話太古城唔吸引，但係人地租金仲係硬過舊鐵呢」。

鄰居質素普遍較佳 有人則認為，太古城的鄰居質素普遍較公屋為佳，「買太古城係買鄰居」、「太古城幾舊都好，鄰居平均水平，點都遠超新起公屋」、「同我同層的鄰居有律師、退休中學校長及兩個醫生」。