太古城食水現黑點　水務署確認沉積物微粒為瀝青　涉及14座大廈

繼早前粉嶺皇后山邨和馬鞍山錦駿苑的食水出現黑點後，昨晚(15日)有太古城住戶發現家中食水出現黑點。由住戶拍攝的多張照片可見，食水中滿布密密麻麻的黑點。水務署今日晚上表示，分析化驗結果後，證實水樣本中的少量黑色沉積物微粒為瀝青，相信是水務署昨晚在太古城附近進行供水調度，引致水壓變化而揚起水管內的瀝青沉積物，強調有關沉積物屬惰性物質，對人體沒有危害，分析亦顯示所有水樣本的水質均符合香港食水標準。 為讓居民更安心，水務署會繼續在屋苑放置水車及水箱提供臨時供水服務，以及於屋苑設立服務站解答居民查詢。水務署發言人表示，進一步調查顯示受影響座數主要來自第四期及第五期共14座大廈，佔總座數約兩成，已派員與物業管理處一同跟進及協助居民沖洗水錶及熱水爐的入水位。截至今日晚上9時，署方已安排並完成沖洗約100個處所的水錶，亦已安排20多個技工到場沖洗電熱水爐的入水位，相關行動明日會繼續。

屋苑公共水管入水口有濾網破損 自昨晚起相繼有太古城住戶稱在食水中發現黑點，根據東區區議員丁江浩在其社交媒體的照片可見，食水裡布滿大量黑點。水務署已在今早派出水車到現場，為住戶提供食水。水務署今日下午表示，自昨晚接獲太古城管理處通知，指有住戶(主要來自第四及第五期)反映食水內出現少量黑色微粒，隨即派員到場調查，並於涉事住戶及大廈內部供水系統，包括天台及地下食水貯水缸內抽取食水樣本作化驗，正等候化驗結果。根據以往經驗，相信食水中的黑色沉積物為用於水管塗層的瀝青。

署方續指，為配合水管維修工程，昨晚在太古城附近曾進行供水調度，而水壓變化可能揚起水管內的沉積物。同時，署方昨晚調查發現，屋苑公共水管入水口的其中一個濾網設施出現破損，懷疑從而令少量沉積物進入屋苑公共水管，引致個別住戶食水出現微粒的情況。署方指，平日有對屋苑入水口的濾網進行定期檢查，最近一次在本月3日進行，當時並未發現異常情況。涉事濾網設施已於昨晚修復，水務署亦已經加強沖洗有關水管。 建議早上先開啟水龍頭一段時間 水務署下午又表示，理解居民對事件的關注。為保障用戶安全，建議如食水在喉管內停留了一段時間，或於每天早上首次使用水龍頭時，應先把水龍頭開啟一段時間，待來水回復清澈後才使用。為讓居民更安心，署方已在現場放置水車，提供臨時供水服務。此外，署方已於現場設立服務站，與物業管理處一同跟進及協助居民沖洗水錶，以及即時解答居民查詢。如居民發現食水出現異常，請立即通知管理處，或致電署方客戶服務熱線2824 5000，會盡快安排專人聯絡及跟進。

東區區議員洪連杉接受《am730》查詢稱，受影響大廈食水雖然未有中斷，但街坊都擔心沉積物而不敢使用。他又說，附近的西灣河嘉亨灣早前都有食水出現黑點，當時都是加裝濾網和換水管解決，坦言對接二連三發生感擔憂，希望今次水務署都能盡快處理，並進一步建議應作全面檢查，釋除市民疑慮。