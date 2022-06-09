太古城餐廳食客傳播 紅磡男疑染BA.4或5

社區再多15宗懷疑不屬於本地流行病毒株Omicron BA2.2的個案，一名英國抵港人士完成檢疫後確診，疑屬BA.4或BA.5，其近日所到之處已納強制檢測公告。本港昨另增14宗懷疑BA.2.12.1個案，涉及港島東、何文田、將軍澳及北區等地，其中兩人曾同時段光顧同一食肆。當局指，社區有10多條BA.2.12.1的傳播鏈，但強調本港至今的相關個案均病徵輕微，未見嚴重患者。

衛生防護中心昨公布，有301宗覆檢呈陽性的快速測試呈報個案，扣除重複數字後，昨多36宗快測個案，另昨新增257宗核酸確診，即共計293宗新個案。在昨日61宗輸入個案，有一名英國抵港人士在抵港第9日確診、CT值30，即病毒量低，他帶有L452R病毒，初步懷疑屬BA.4或BA.5。他完成檢疫後，居於紅磡昇御門2座，傳染期去過銅鑼灣A.T.A.S和尖沙咀奇納百川食肆，3個地方已納強制檢測公告，限期今屆滿。

當局公布多14宗疑屬BA.2.12.1的個案，其中兩名分別居西灣河東欣苑歡欣閣及鰂魚涌寶峰園、互不相識的患者，上周三(1日)曾同時光顧太古城中心阿詩瑪‧壹菌，懷疑期間受感染；早前有麥當勞群組個案的太古城高山台廬山閣亦多一宗確診。

何文田邨適文樓封區揪19確診

何文田冠德苑冠盛閣日前有BA.2.12.1個案，毗鄰的冠昌閣和筲箕灣香島5座有兩戶6人確診，他們曾互相探訪；同區ONE HOMANTIN也有一宗個案。冠德苑附近的何文田邨適文樓完成「圍封強檢」行動，揪出19宗個案，基因初步顯示屬本地流行的BA.2.2。

餘下4宗BA.2.12.1個案，患者居於上水太平邨或將軍澳蔚藍灣畔，未見與其他個案相關。衛生防護中心傳染病處主任張竹君稱，社區的確有十多條相關傳播鏈，但至今本港錄得的個案均病徵輕微、未見嚴重病例，情況與BA.2.2相若。