太古歷史檔案中心載集團逾150年歷史 1200藏品同見證香港變遷

不少現代企業會為員工提供完善福利，除有薪年假、醫療福利外，甚至有住屋津貼、子女教育津貼等。原來早於100年前，太古集團已成立太古義學，為員工子女提供免費教育，還提供員工宿舍、俱樂部、運動場和戲院等設施。時光荏苒，相關建築物隨城市發展消失，但資料寄存在太古歷史檔案中心。檔案庫一頁紙、一張相不單記錄了集團發展軌跡，亦見證香港過去逾百年的歷史變遷。

太古集團扎根香港逾150年，涉及航運、航空、飲料、地產、貿易等業務均與港人息息相關；如太古歷史檔案中心位於鰂魚涌太古坊，是昔日太古煉糖廠所在地；藍籌屋苑太古城，昔日曾是太古船塢。

走入太古歷史檔案中心不單可看該集團百年發展，亦能了解香港過去不同面貌。太古集團1870年開始在香港扎根，於1882年及1907年在鰂魚涌相繼開設太古煉糖廠和太古船塢，令該區一帶頓成為太古工業城。香港太古集團有限公司太古歷史檔案部總監施清介紹展品指，當時集團不單為僱員提供宿舍，更設診所及醫院、電影院、飯堂及遊樂場，太古工業城亦成為一個自給自足的小社區。除基本生活娛樂設施，更照顧員工下一代，於1923年成立太古義學，為員工子女提供免費教育，比港英政府的免費教育早48年。

配合社會發展，太古煉糖廠和太古船塢結束，鰂魚涌地皮有新用途，1970年代逐漸發展成現時太古坊及太古城。她亦稱，太古發展太古城時，亦將工業城的社區營造概念帶入，不但有辦公室、大型商場和零售消閒設施，更有別於當時常見的單幢樓，引進景觀平台，將住宅與街道、車輛分隔，太古城當時被喻為「明日之都」。