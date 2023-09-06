太和邨雙屍命案｜61歲舅父墮樓亡 48歲外甥女倒斃屋內 疑因業權問題爭執

【22:53更新】警方晚上10時半交代太和邨亨和樓謀殺及自殺案案情，大埔警區助理指揮官(刑事)警司陳啟澤指出，墮樓男子61歲，從上址16樓一個單位的廚房窗戶跳下來，警方亦在男死者手上發現多處刀傷，相信是與人糾纏期間引致；警方在16樓單位睡房發現48歲本地女子屍體，被發現時於床尾被大量被鋪和雜物遮蓋；身上除了有大量刀傷外，頸部和手腕均被黑色牛皮膠紙捆綁。

單位內的客廳和房間有大量血跡和掙扎痕跡，警方在單位發現一盤尚未熄滅的碳；另檢獲一把12寸長、染有血跡的西廚刀和剪刀，相信為兇器。法醫經初步調查後，女死者背部和頸部有多處由利器造成的傷口，相信頸部傷痕為致命原因。

警方進一步調查，證實男死者為女死者的舅父，而女死者獨居於單位，相信行兇原因為金錢糾紛、涉及上址業權，男死者亦於早一晚前往該單位，相信與女死者曾發生爭執。而男死者在殺死女死者後畏罪自殺，但在洗手間燒炭不成功，於是改以從高處墮樓形式。

警方把案件列為謀殺及自殺案，交由大埔警區重案組第二隊接手調查。