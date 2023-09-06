太和邨雙屍命案｜61歲舅父墮樓亡 48歲外甥女倒斃屋內 疑因業權問題爭執

【22:53更新】警方晚上10時半交代太和邨亨和樓謀殺及自殺案案情，大埔警區助理指揮官(刑事)警司陳啟澤指出，墮樓男子61歲，從上址16樓一個單位的廚房窗戶跳下來，警方亦在男死者手上發現多處刀傷，相信是與人糾纏期間引致；警方在16樓單位睡房發現48歲本地女子屍體，被發現時於床尾被大量被鋪和雜物遮蓋；身上除了有大量刀傷外，頸部和手腕均被黑色牛皮膠紙捆綁。
單位內的客廳和房間有大量血跡和掙扎痕跡，警方在單位發現一盤尚未熄滅的碳；另檢獲一把12寸長、染有血跡的西廚刀和剪刀，相信為兇器。法醫經初步調查後，女死者背部和頸部有多處由利器造成的傷口，相信頸部傷痕為致命原因。
警方進一步調查，證實男死者為女死者的舅父，而女死者獨居於單位，相信行兇原因為金錢糾紛、涉及上址業權，男死者亦於早一晚前往該單位，相信與女死者曾發生爭執。而男死者在殺死女死者後畏罪自殺，但在洗手間燒炭不成功，於是改以從高處墮樓形式。
警方把案件列為謀殺及自殺案，交由大埔警區重案組第二隊接手調查。
【17:50更新】女死者頭頸有傷，有鄰居於凌晨時分聽到單位傳出尖叫聲。
【16:25更新】兩名死者為舅甥關係，疑因業權問題爭執。
【13:00更新】大埔一名中年漢墮樓，當場證實死亡。警員其後登門調查，揭發另一名女子倒斃在單位內。
事發在今日（6日）早上9時45分，該名中年男子於大埔太和邨亨和樓一高處墮下，倒臥1樓簷篷。警方和救護員接報後趕至現場，經檢驗後，證實男子當場不治。警方封鎖現場調查死者墮樓原因。
太和邨雙屍命案｜登門調查揭女子倒斃單位內
警員其後登門了解情況，揭發另一名女子倒斃在單位睡房內的床上，身上有綑綁痕跡，頭頸有利器所造成傷痕。其後相信為死者的男女親友登樓協助調查。警方進入現場搜證期間，在玻璃窗上發現一雙血掌印，正調查窗上血迹屬於何人，另外亦檢獲一盤炭及剪刀，懷疑與案有關。
太和邨雙屍命案｜兩名死者為舅父及外甥關係
據了解，兩名死者分別為64歲姓羅舅父及49歲姓羅外甥女。消息指，該案發單位為外甥女居住單位，但因為業權問題，舅父昨日（5日）晚上10點抵達單位，為業權分配一事與外甥女爭執，有鄰居於凌晨時分聽到單位傳出尖叫聲。
太和邨雙屍命案｜單位原屬男死者母親
據悉，單位原屬男死者母親，原本遺囑指明由兩人繼承，惟最終改為女死者獨自繼承。警方正在進一步調查，以及正由法醫驗屍確認死亡時間，以了解是否有人先殺人後畏罪燒炭不果，至早上墮樓斃命。
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生命熱線：2382 0000
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撒瑪利亞會熱線(多種語言)：2896 0000
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