太白海鮮舫復業｜推導賞復刻《食神》佛跳牆　升級船體試養珍貴黃唇魚｜am專題

「珍寶王國」太白海鮮舫等3船仍受法庭「保存令」限制未能翻新，太白海鮮舫有限公司下月率先啟動首階段復業計劃，聚焦文化旅遊，除舉辦太白導賞團，升級部分船體推動科學教育，讓學生登船量度海水水溫，亦會試養中國國家一級保護動物黃唇魚，另會推出「太白餐單」，包括復刻電影《食神》中的佛跳牆菜式，並可於船上享用。

記者︰曾偉龍

香港仔原有珍寶海鮮舫、太白海鮮舫和海角皇宮共三隻海鮮舫，海角皇宮早於1990年代結業，被售往內地，合稱「珍寶王國」的珍寶和太白則於2020年3月在疫情中停業，負責管理的香港仔飲食集團2022年6月因牌照到期將珍寶海鮮舫移離香港，卻於南海遇風浪傾側。

「保存令」阻太白復修

同年8月，珍寶海鮮舫創辦股東後代的黃戴宇和李仕傑等人以新邦行名義收購太白海鮮舫有限公司、珍寶海鮮舫及珍寶皇宮海鮮舫等15艘船體及設施，謀求復業，卻於去年4月遇上官司，並遭法庭頒布「保存令」，須維持珍寶廚房船及太白海鮮舫共3艘船的現狀。

太白暫未能復修，復業大計未有停步。太白海鮮舫執行董事黃戴宇接受《am730》訪問指，不涉「保存令」的深灣太白碼頭、深灣海角皇宮碼頭及香港仔太白碼頭已經過修繕返回原址，吸引遊客「打卡」拍照，將可讓往返深灣和香港仔的原珍寶小輪作停靠之用，而下月26日將舉行太白海鮮舫亮燈儀式，宣告分兩階段啟動復業計劃。