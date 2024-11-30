太白海鮮舫復業｜推導賞復刻《食神》佛跳牆　升級船體試養珍貴黃唇魚｜am專題

「珍寶王國」太白海鮮舫等3船仍受法庭「保存令」限制未能翻新，太白海鮮舫有限公司下月率先啟動首階段復業計劃，聚焦文化旅遊，除舉辦太白導賞團，升級部分船體推動科學教育，讓學生登船量度海水水溫，亦會試養中國國家一級保護動物黃唇魚，另會推出「太白餐單」，包括復刻電影《食神》中的佛跳牆菜式，並可於船上享用。
記者︰曾偉龍
香港仔原有珍寶海鮮舫、太白海鮮舫和海角皇宮共三隻海鮮舫，海角皇宮早於1990年代結業，被售往內地，合稱「珍寶王國」的珍寶和太白則於2020年3月在疫情中停業，負責管理的香港仔飲食集團2022年6月因牌照到期將珍寶海鮮舫移離香港，卻於南海遇風浪傾側。
「保存令」阻太白復修
同年8月，珍寶海鮮舫創辦股東後代的黃戴宇和李仕傑等人以新邦行名義收購太白海鮮舫有限公司、珍寶海鮮舫及珍寶皇宮海鮮舫等15艘船體及設施，謀求復業，卻於去年4月遇上官司，並遭法庭頒布「保存令」，須維持珍寶廚房船及太白海鮮舫共3艘船的現狀。
太白暫未能復修，復業大計未有停步。太白海鮮舫執行董事黃戴宇接受《am730》訪問指，不涉「保存令」的深灣太白碼頭、深灣海角皇宮碼頭及香港仔太白碼頭已經過修繕返回原址，吸引遊客「打卡」拍照，將可讓往返深灣和香港仔的原珍寶小輪作停靠之用，而下月26日將舉行太白海鮮舫亮燈儀式，宣告分兩階段啟動復業計劃。
導賞團可登觀魚船賞太白舫
黃戴宇指，首階段計劃明年首季開始，聚焦文化、旅遊及科技應用，包括舉辦太白導賞團，參加者可以乘坐觀光船登上太白隔離船和觀魚船，了解太白海鮮舫的歷史和建築特色，12月已有約10團，預計未來將逐步增加。
《食神》佛跳牆配珍寶XO醬宴饕客
漁鮮舫以飲食聞名，太白考究過去太白經典名菜，設計出新的「太白餐單」，讓人回味昔日風味，因太白過去以蝦聞名，頭盤便是沙津大明蝦、南海東風螺，並會有參考於太白海鮮舫取景的電影《食神》中佛跳牆的菜式，配上黃戴宇從舊日珍寶海鮮舫的老師傅取得秘方炮製的珍寶XO醬。菜單將於下月亮燈儀式以慈善宴形式推出，其後可供公眾預約，可於碼頭旁的小船或海中心的觀魚船上享用。
另外，古雅的海鮮舫將加入科技和科研元素，黃戴宇表示，15船體之中的「珍寶王國」污水處理船和珍寶觀魚船均會升級，前者將建成本港首個海水微藻養殖及產業化基地，由國際知名紅潮和水質研究專家何建宗主理，海藻固碳經驗未來可複製到其他地方。
推動科研試養珍貴黃唇魚
容量上限為24人的觀魚船則會與港灣學校合作，以活動教學方式吸引學生學習科學，參與的青少年可於船上量度海水溫度和酸鹼值等，學習海洋科學之餘，數據亦會製成海水溫度變化地圖。觀魚船亦會試養有「海上熊貓」之稱的中國國家一級保護動物黃唇魚，該魚曾為大澳重要漁穫，亦稱「大澳魚」，現時僅於長洲有少量魚蹤。
黃戴宇強調，希望透過太白復業激活南區旅遊，並資助團體研究南區旅遊資源，希望旅客和本地人可於南區玩兩日一夜，除在海洋公園遊玩、到訪太白認識海鮮舫文化和香港仔避風塘外，亦可遊覽香港仔漁港風光。