太白海鮮舫復業｜研無人機送餐重現水上盛宴　最快2026年開張｜am專題

太白海鮮舫將引入「低空經濟」，正研究利用無人機進行船對船、船對岸的物品配送。太白海鮮舫執行董事李仕傑受訪時指，過去漁民的「歌堂船」以「船駁船」方式舉辦水上宴會，復業的太白海鮮舫可以無人機取代人力穿梭船隻送餐，重現盛況，並指太白海鮮舫現計劃定位為中高檔粵菜海鮮舫的核心，預計最快於2026年下半年開張。 記者︰曾偉龍 太白海鮮舫正研究發展「低空經濟」，如何利用無人機作船對船、岸對船的物品配送，包括傳輸藥品，亦可於密集的船隻停泊區提供緊急救援和救火等，技術亦可用作為太白海鮮舫送餐，預料可於太白海鮮舫復業計劃的次階段落實。

太白舫定位中高檔粵菜舫 太白海鮮舫執行董事李仕傑接受《am730》訪問時指，太白海鮮舫的定位是中高檔粵菜海鮮舫的核心，會加入特色的餐飲體驗，但由於太白海鮮舫三船仍涉及官司，故未能透露詳細計劃，但按最新時間表，暫預計太白海鮮舫最快可於2026年下半年開張，但要考慮實際情況和市場需求調整計劃。

無人機傳餐重現水上人盛宴 李仕傑又表示，以前香港仔的水上人經營「歌堂船」，為漁民提供飲食宴會，不同船隻會停靠聚攏，以「船駁船」舉辦宴會，形成水上的村落，當時的漁民便會在漁船之間跳躍傳菜，日後若無人機技術就緒，亦可用無人機代替漁民傳菜，融入新科技，重現以往漁港風味。李仕傑續指，政府在過去一份施政報告提到在香港仔避風塘擴建部分推動遊艇旅遊，未來遊客可於遊艇內享用太白飲食，亦可利用兩邊碼頭安全登岸遊覽。

太白復修盡量「原汁原味」 太白海鮮舫原定今年第三季復業，因訴訟未能如期翻新船體，現時更需分兩階段復業，李仕傑對計劃受到拖延表示「冇辦法」，太白船頂在去年颱風中遭到損毀，船體乃至碼頭亦不斷有配件剝落，保存於觀魚船上，日後需翻新或重製，再裝回原位。他又指，未來太白需要大維修，已在內地找到富有經驗的維修師傅，雖難百分百回復原貌，但會盡量做到「原汁原味」。 太白海鮮舫裝飾十分講究，原設計師運用船體樑柱等不同空間，安置中式吉祥裝飾，包括太白海鮮舫獨有的「笑口龍」，內裡有四大美人木雕，朝東的船頭堂內有兩幅鳳凰圖，寓意雙鳳朝陽，加上船體布滿蝙蝠和如意等吉祥配件，手工巧思皆十分精細，翻新後亦將盡量呈現。