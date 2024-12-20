太空油為害 少女月花萬元沉淪 有個案9歲已吸毒 過來人盼社會勿標籤多鼓勵 機構促學界加強關注

俗稱「太空油」的依托咪酯(主要成分)，因容易吸食和價錢便宜，旋風式在青少年間流行，引發新一輪吸毒風暴。香港基督教服務處最新調查顯示，首次吸毒年齡平均為19.5歲，最年輕的僅為9歲；當中近一成受訪者曾吸食太空油。有少女與家人關係欠佳，為了排解壓力，曾每月花逾萬元吸服太空油煙彈，結果出現幻聽和手震等後遺症，幸及時尋求協助戒除毒癮；她期望社會不要標籤他們，應多點陪伴和鼓勵助脫毒海。服務處建議，加強學校教育；設立網上求助平台等。 香港基督教服務處今年9月至11月進行「吸毒者動機研究」，透過問卷調查訪問了304位吸毒者。結果發現，首次吸毒的年齡平均19.5歲，而首次吸毒年僅最低僅9歲，最高57歲。其中未滿18歲的佔49.5%，18至29歲的佔40.6%，反映吸毒多於青少年時期開始。 吸食的毒品種類方面，最多人吸食大麻，佔50.7%；其次為K仔，佔50.3%。而近期流行的太空油，亦有8.6%受訪者指曾經吸食。機構表示，隨太空油冒起，恐加劇吸毒的年輕隱蔽化。

與父母關係差 沉淪毒海逃避 現年19歲的Luna，自幼與父母關係欠佳，15歲時與家人吵架後離家出走。在朋友影響下，於娛樂場所首次吸毒。她指，曾經每月花逾萬元購買太空油煙彈，並曾在一天內吸食6至7粒。惟毒品的後遺症漸漸浮現，吸食太空油令她出現手震和幻覺等後遺症。最終她在2022年尋求協助，並慢慢游離毒海。 Luna表示，最初是希望透過吸毒忘記與父母吵架的不快，但她後來明白到這種逃避方式並不能解決問題。她表示，很多吸毒者其實都是不開心和感到孤單，希望社會不要標籤他們，而是多點了解和陪伴。

另一個案，50歲的Phoebe是單親媽媽，今年8月發現女兒在家中吸食太空油，並出現手震和站立不穩的情況。她在中心社工的協助下，改變與女兒的溝通方式；又明白到女兒是因在生涯規劃方面感到壓力，才藉太空油減壓。在她的支持下，女兒開始戒毒。Phoebe表示，使用毒品的人內心很孤單，亦希望女兒能明白人生可以有不同的發展；又希望家人可與吸毒者同行，共渡難關。 香港基督教服務處PS33尖沙咀中心服務主任葉永裕表示，年輕人容易透過社交媒體接觸到毒品，加上太空油容易攜帶和收藏，令青少年更加容易接觸到太空油。 精神科專科醫生黃信銘表示，過去一年曾接觸過吸食太空油的案例，吸食者會出現精神錯亂和情緒不穩的情況。他續指，太空油會影響青少年的腦部發展，損害腦部功能。

關注太空油危害 促正向支持及早介入 香港基督教服務處建議，透過不同渠道防止青少年接觸毒品。在校園方面，中學及大專院校將毒品預防教育納入常規課程，並關注「太空油」的危害；制訂「處理懷疑受毒品影響學生」指引，強調正向支持及早期介入。此外，設立網上求助平台，提供線上專業支援、社區戒毒小組等。最後，亦要加強社區教育，推動社會接納和支持吸毒者求助。 太空油之所以受青少年歡迎，是因為它能夠混在電子煙中吸食，不易惹人察覺，有意見認為需要禁止管有電子煙產品。長遠煙草政策關注組認為不應該刻意混淆「太空油」和「電子煙」，因兩者不論在成癮性和毒理都截然不同。關注組認為政府應多參考內地及國際做法，適時審視對新型煙草產品的規管政策。