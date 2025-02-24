太空油｜全港學校合辦反「太空油毒品」周　多元化活動傳禁毒信息

保安局禁毒處和教育局本周(24日至28日)在全港學校合辦反「太空油毒品」周活動，以提升學生對「太空油毒品」禍害的正確認識和鞏固遠離毒品的決心。學校將透過多元化的學習活動，包括講座、禁毒影片播放和戲劇表演，以及在課堂向學生傳遞反「太空油毒品」的信息。
已上載教案及提供宣傳物品
禁毒處表示，教育局已製作和上載反「太空油毒品」的生活事件教案和「同心築夢 攜手抗毒」音樂錄像，並發出通函向學校提供不同政府部門製作的資源及有關宣傳物品，亦歡迎學校安排學生參觀香港賽馬會禁毒資訊天地。教育局強調，局方重視培育學生正確的價值觀和正面的生活態度，亦呼籲教職員、學校社工和家長攜手協作，若察覺學生有吸毒跡象，應轉介他們接受適當的輔導和治療。
禁毒常務委員會成員利哲宏認同學校須提醒學生「太空油毒品」的禍害，並在校內進行如何拒絕毒品誘惑的教育。他又指，毒品問題可能出現在任何學校，因此學界必須主動出擊，反「太空油毒品」周為學校提供一個密集教育學生毒品禍害和健康生活的契機。
學生或其他人士如遇「太空油毒品」或其他毒品問題，可透過即時通訊程式WhatsApp或微信發信息至98 186 186，或致電24小時熱線186 186向專業社工索取資訊或尋求協助。