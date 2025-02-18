太空油｜刊憲後首破製毒工場　警火炭檢80萬元貨拘一男

其後，警方在搜查其租用的該單位，檢獲1.6公升液態依托咪酯、308粒太空油毒品煙彈、33公升香味甘油及一批製毒工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅及空煙彈等，估計可製造出一批1,600粒太空油毒品煙彈，市值約80萬元。人員隨即拘捕了該名姓林、報稱無業男子，涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」。案件明日(19日)將於沙田裁判法院提堂，亦是刊憲後首宗製造太空油毒品案。

政府於上周五(14日)刊憲將太空油主要成份依托咪酯列為毒品。警方昨日(17日)搗破一個土法製毒中心，於火炭一工廠大廈外截查一名26歲本地男子，並在他手持的紙盒中發現100粒懷疑太空油毒品煙彈。

70 呎板間房內土法製毒

警方調查顯示，該工場位於一個70呎板間房，屬太空油毒品土法製造中心，營運約1個月，佈置簡陋且沒有衞生防護或設施。被捕男子懷疑受聘製毒，先將香味甘油加入液態依托咪酯並加熱攪勻，再用針筒將混合物注射入煙彈，製成毒品煙彈後再分銷。警方相信已成功瓦解一個太空油毒品土法製毒工場，並堵截該批毒品流入市面。

自刊憲至今短短4日內，警方已偵破11宗依托咪酯案件，拘捕16人，當中2名為21歲以下青少年，共檢獲2.2公升液態依托咪酯、53毫克粉狀依托咪酯及909枚煙彈。