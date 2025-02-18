熱門搜尋:
金像獎2025 網上熱話 新店關注組 產志賀毒素 朗天峰 皇都 大S離世 DeepSeek 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來 財政預算案2025 減肥
dadblk2 madblk2
返回
本地
2025-02-18 17:58:11

太空油｜刊憲後首破製毒工場　警火炭檢80萬元貨拘一男

分享：
警火炭搗土法製毒中心檢80萬元太空油，26歲男被捕。

警火炭搗土法製毒中心檢80萬元太空油，26歲男被捕。

adblk5

政府於上周五(14)刊憲將太空油主要成份依托咪酯列為毒品。警方昨日(17)搗破一個土法製毒中心，於火炭一工廠大廈外截查一名26歲本地男子，並在他手持的紙盒中發現100粒懷疑太空油毒品煙彈。

其後，警方在搜查其租用的該單位，檢獲1.6公升液態依托咪酯、308粒太空油毒品煙彈、33公升香味甘油及一批製毒工具，包括煮食爐、量杯、針筒、電子磅及空煙彈等，估計可製造出一批1,600粒太空油毒品煙彈，市值約80萬元。人員隨即拘捕了該名姓林、報稱無業男子，涉嫌「販運危險藥物」及「製造危險藥物」。案件明日(19)將於沙田裁判法院提堂，亦是刊憲後首宗製造太空油毒品案。

adblk6
警方檢獲一批製毒工具。 警方檢獲一批製毒工具。 警方檢獲一批製毒工具。 警方檢獲33公升香味甘油。 警方檢獲一批製毒工具。 警方檢獲一批製毒工具。 太空油。 警方檢獲一批製毒材料及工具。 工場位於一個70呎板間房，屬太空油毒品土法製造中心。 工場位於一個70呎板間房，屬太空油毒品土法製造中心。

70呎板間房內土法製毒

警方調查顯示，該工場位於一個70呎板間房，屬太空油毒品土法製造中心，營運約1個月，佈置簡陋且沒有衞生防護或設施。被捕男子懷疑受聘製毒，先將香味甘油加入液態依托咪酯並加熱攪勻，再用針筒將混合物注射入煙彈，製成毒品煙彈後再分銷。警方相信已成功瓦解一個太空油毒品土法製毒工場，並堵截該批毒品流入市面。

自刊憲至今短短4日內，警方已偵破11宗依托咪酯案件，拘捕16人，當中2名為21歲以下青少年，共檢獲2.2公升液態依托咪酯、53毫克粉狀依托咪酯及909枚煙彈。

太空油｜依托咪酯（Etomidate）會引致頭痛及嘔肚。（Hong Kong Police FB） 太空油｜長期服用依托咪酯（Etomidate）可引致幻覺及呼吸暫停。（Hong Kong Police FB） 太空油｜吸食依托咪酯（Etomidate）後會進入麻醉狀態。（Hong Kong Police FB）

入App免費換走健康產品

入App免費換走健康產品