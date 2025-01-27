太空油｜戒毒中心：吸食「太空油」個案逾半未成年　過來人感後悔：冇想像中咁Chill

含麻醉劑「依托咪酯」的新興毒品「太空油」，自去年開始於青少年間迅速流行。東華三院戒毒輔導中心今日(27日)公布社區對「太空油」的認知問卷調查，發現近半受訪者誤解「太空油」的主要成分為尼古丁；近三成不知「太空油」的禍害。中心正跟進66宗與太空油相關的個案，當中逾半為18歲以下青少年。中心建議社會應共同合作，提高大眾對「太空油」及其危害的認知，保障大眾健康。

調查：普遍對太空油的風險認知不足

東華三院越峰成長中心臨床心理學家洗俊傑指，中心於去年9月至12月期間，透過網上隨機邀請市民及向接受中心服務的中學派發調查「太空油毒品」認知的問卷，收集了1,621份回應。結果發現，僅不足三成(27.9%)受訪者知道太空油含有麻醉藥成份「依托咪酯」；45%誤以為其含有尼古丁，更有27.3%受訪者認為使用「太空油」不會引起任何反應或不知道它對身體的影響。

東華三院服務主任(專門輔導服務)陳潔華分享中心接獲吸食「太空油」的個案時表示，「越峰成長中心」目前處理中的526宗個案中有66人有吸食「太空油」，佔中心個案總數的12.5%，當中超過六成吸食者是在2024年開始接觸「太空油」。陳提到，有個案稱在吸食太空油後，曾出現各種不尋常的行為，包括從3層樓高位置跳下、放火燒自己、出現衝動情緒、甚至毒駕撞倒人等，顯示太空油所引起的問題不容忽視。