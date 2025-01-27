太空油｜戒毒中心：吸食「太空油」個案逾半未成年　過來人感後悔：冇想像中咁Chill

含麻醉劑「依托咪酯」的新興毒品「太空油」，自去年開始於青少年間迅速流行。東華三院戒毒輔導中心今日(27日)公布社區對「太空油」的認知問卷調查，發現近半受訪者誤解「太空油」的主要成分為尼古丁；近三成不知「太空油」的禍害。中心正跟進66宗與太空油相關的個案，當中逾半為18歲以下青少年。中心建議社會應共同合作，提高大眾對「太空油」及其危害的認知，保障大眾健康。
調查：普遍對太空油的風險認知不足
東華三院越峰成長中心臨床心理學家洗俊傑指，中心於去年9月至12月期間，透過網上隨機邀請市民及向接受中心服務的中學派發調查「太空油毒品」認知的問卷，收集了1,621份回應。結果發現，僅不足三成(27.9%)受訪者知道太空油含有麻醉藥成份「依托咪酯」；45%誤以為其含有尼古丁，更有27.3%受訪者認為使用「太空油」不會引起任何反應或不知道它對身體的影響。
東華三院服務主任(專門輔導服務)陳潔華分享中心接獲吸食「太空油」的個案時表示，「越峰成長中心」目前處理中的526宗個案中有66人有吸食「太空油」，佔中心個案總數的12.5%，當中超過六成吸食者是在2024年開始接觸「太空油」。陳提到，有個案稱在吸食太空油後，曾出現各種不尋常的行為，包括從3層樓高位置跳下、放火燒自己、出現衝動情緒、甚至毒駕撞倒人等，顯示太空油所引起的問題不容忽視。
過來人親談吸食經歷，直言：好後悔
15歲青年阿成(化名)於去年6月受朋輩影響，因出於好奇心及為緩解生活壓力下首次接觸「太空油」。阿成直言吸食初時感覺輕鬆，出現短暫彷彿「靈魂出竅」的感覺，惟這種感覺只會維持約5至10分鐘，因此令他會不停吸食，慢慢變成上癮。阿成在最高峰時甚至會每天吸食「太空油」，期間開始出現脾氣變得暴躁、記憶力衰退、常常口渴、集中力與注意力不足導致無法閱讀字體「密密麻麻」的文章等副作用，更曾因神智不清並出現「斷片」等症狀，最嚴重的狀況是休克暈倒，失去知覺長達6小時，他說，「完全沒有意識、沒有知覺，一合眼就不知已過了多少小時」，並被送往醫院。
幸阿成最終意識到「太空油」對身體的危害，接受中心的輔導服務後，已成功戒除毒品。阿成形容，在戒毒過程中，有社工陪同面對，當自己毒癮發作時就去打籃球和踢足球，現時已成功戒掉吸食太空油的習慣。阿成更指，初時只以為太空油是普通電子煙，只是想用作放鬆：「很多年輕人可能也是和我一樣貪新鮮去試，但其實並沒有想像中那麼「chill」(放鬆)，反而會傷害身體以及身邊的人。」阿成直言很後悔接觸了太空油。幸而在戒毒後情緒和精神狀態得到改善，惟集中力和記憶力仍然未能回復以往水平，轉數比以前慢。他寄語其他人切勿嘗試吸食「太空油毒品」。
東華三院社會服務科部門高級經理(青少年及家庭服務)鍾燕婷建議，應在社交平台上加強宣傳吸食太空油，對身心的禍害以及可構成的法律後果，尤其是應著重提高年輕人對「太空油」禍害的認識，糾正謬誤。鍾指出，社會、家庭及學校應加強預防教育，並關注年輕人的精神健康，適時提供支援，及早協助子女正面處理壓力。她又指，因「太空油」一般以電子煙器具吸食，隱藏性高，建議老師、家長以至公眾應加強對吸食「太空油毒品」的辨識技巧，當發現青少年身上藏有電子煙、電子煙彈；肌肉抽搐、步履不穩；身上有不明傷痕/瘀傷(因吸食「太空油」後容易失足跌倒)；脾氣暴躁或突然失控；情绪抑鬱；休克等情況，應提高警覺。