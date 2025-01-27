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2025-01-27 18:01:13

太空油｜戒毒中心：吸食「太空油」個案逾半未成年　過來人感後悔：冇想像中咁Chill

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東華三院戒毒輔導中心今日(27日)公布社區對「太空油」的認知問卷調查。(吳康琦攝)

東華三院戒毒輔導中心今日(27日)公布社區對「太空油」的認知問卷調查。(吳康琦攝)

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含麻醉劑「依托咪酯」的新興毒品「太空油」，自去年開始於青少年間迅速流行。東華三院戒毒輔導中心今日(27日)公布社區對「太空油」的認知問卷調查，發現近半受訪者誤解「太空油」的主要成分為尼古丁；近三成不知「太空油」的禍害。中心正跟進66宗與太空油相關的個案，當中逾半為18歲以下青少年。中心建議社會應共同合作，提高大眾對「太空油」及其危害的認知，保障大眾健康。

調查：普遍對太空油的風險認知不足

東華三院越峰成長中心臨床心理學家洗俊傑指，中心於去年9月至12月期間，透過網上隨機邀請市民及向接受中心服務的中學派發調查「太空油毒品」認知的問卷，收集了1,621份回應。結果發現，僅不足三成(27.9%)受訪者知道太空油含有麻醉藥成份「依托咪酯」；45%誤以為其含有尼古丁，更有27.3%受訪者認為使用「太空油」不會引起任何反應或不知道它對身體的影響。

東華三院服務主任(專門輔導服務)陳潔華分享中心接獲吸食「太空油」的個案時表示，「越峰成長中心」目前處理中的526宗個案中有66人有吸食「太空油」，佔中心個案總數的12.5%，當中超過六成吸食者是在2024年開始接觸「太空油」。陳提到，有個案稱在吸食太空油後，曾出現各種不尋常的行為，包括從3層樓高位置跳下、放火燒自己、出現衝動情緒、甚至毒駕撞倒人等，顯示太空油所引起的問題不容忽視。

東華三院越峰成長中心臨床心理學家洗俊傑指不少受訪者對吸食太空油的風險認知不足。(吳康琦攝) 東華三院社會服務科部門高級經理(青少年及家庭服務)鍾燕婷女士呼籲社會加強「太空油毒品」的預防教育。(吳康琦攝) 東華三院服務主任(專門輔導服務)陳潔華分享中心接獲吸食「太空油」的個案詳情。(吳康琦攝)

過來人親談吸食經歷，直言：好後悔

15歲青年阿成(化名)於去年6月受朋輩影響，因出於好奇心及為緩解生活壓力下首次接觸「太空油」。阿成直言吸食初時感覺輕鬆，出現短暫彷彿「靈魂出竅」的感覺，惟這種感覺只會維持約5至10分鐘，因此令他會不停吸食，慢慢變成上癮。阿成在最高峰時甚至會每天吸食「太空油」，期間開始出現脾氣變得暴躁、記憶力衰退、常常口渴、集中力與注意力不足導致無法閱讀字體「密密麻麻」的文章等副作用，更曾因神智不清並出現「斷片」等症狀，最嚴重的狀況是休克暈倒，失去知覺長達6小時，他說，「完全沒有意識、沒有知覺，一合眼就不知已過了多少小時」，並被送往醫院。

幸阿成最終意識到「太空油」對身體的危害，接受中心的輔導服務後，已成功戒除毒品。阿成形容，在戒毒過程中，有社工陪同面對，當自己毒癮發作時就去打籃球和踢足球，現時已成功戒掉吸食太空油的習慣。阿成更指，初時只以為太空油是普通電子煙，只是想用作放鬆：「很多年輕人可能也是和我一樣貪新鮮去試，但其實並沒有想像中那麼「chill」(放鬆)，反而會傷害身體以及身邊的人。」阿成直言很後悔接觸了太空油。幸而在戒毒後情緒和精神狀態得到改善，惟集中力和記憶力仍然未能回復以往水平，轉數比以前慢。他寄語其他人切勿嘗試吸食「太空油毒品」。

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15歲青年阿成(化名)親談吸食太空油經歷。(吳康琦攝)

15歲青年阿成(化名)親談吸食太空油經歷。(吳康琦攝)

東華三院社會服務科部門高級經理(青少年及家庭服務)鍾燕婷建議，應在社交平台上加強宣傳吸食太空油，對身心的禍害以及可構成的法律後果，尤其是應著重提高年輕人對「太空油」禍害的認識，糾正謬誤。鍾指出，社會、家庭及學校應加強預防教育，並關注年輕人的精神健康，適時提供支援，及早協助子女正面處理壓力。她又指，因「太空油」一般以電子煙器具吸食，隱藏性高，建議老師、家長以至公眾應加強對吸食「太空油毒品」的辨識技巧，當發現青少年身上藏有電子煙、電子煙彈；肌肉抽搐、步履不穩；身上有不明傷痕/瘀傷(因吸食「太空油」後容易失足跌倒)；脾氣暴躁或突然失控；情绪抑鬱；休克等情況，應提高警覺。

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