太空油｜政府刊憲將依托咪酯列為毒品　禁毒專員指新例可加強阻嚇力

政府今日刊憲修訂《危險藥物條例》，把「太空油」依托咪酯和3種類似物列為毒品，禁毒專員李基舜認為新例可加大阻嚇力。 今日刊憲後，販運及非法製造依托咪酯，最高可被判終身監禁及罰款500萬元；而管有和服用依托咪酯，最高可被判囚7年及罰款100萬元。禁毒專員李基舜今早在電台節目指在刊憲後，亦賦權執法機構更大權力，可向法庭申請充公販毒得益。而毒犯如果利用年輕人販毒，亦可要求法庭加刑。李基舜不擔心令「太空油」地下化，因為吸食毒品一向是較隱蔽的行為，會加強求助熱線服務，鼓勵吸食者主動求助，社福機構將會主動找出隱藏吸食者。

將3種類似物同列毒品 今次除了將依托咪酯列為毒品，亦將3種類似物，包括美托咪酯、丙帕酯和異丙帕酯納入管制。李基舜解釋，類似物與依托咪酯化學結構相近，有麻醉作用。而政府過去化驗「太空油」時驗出約4公斤相關物質，屬於少數，但希望「防患於未然」，避免毒販將相類似的化學物質加入「太空油」，並向年輕人推銷。

警方上月有2萬個前線警員接受「太空油毒品」快速測試訓練，利用試紙拘捕了5人。李基舜認為引入快速測試工具後，令「太空油」毒品無所遁形，增強對毒販及吸毒人士的阻嚇力。

「太空油」資訊遍布年輕人圈子 社區藥物教育輔導會總幹事伍家順在同一節目指，「太空油」已在香港流行超過2年，可以說是「落地生根」，資訊遍布年輕人圈子，包括如何購買、如何吸食等。他相信將依托咪酯列為毒品後會有阻嚇作用，在短期內打壓是太樂觀，難以徹底杜絕「太空油」。他舉例「K仔」氯胺酮早已被列為毒品，但至今仍有很多年輕人吸食。伍家順提議引入三層預防機制，針對高危青少年的家長、教師、同學，提供工作坊等資源，認清「太空油」的禍害。

津貼中學議會主席李伊瑩相信將依托咪酯列為毒品後，會給予學生及家長清楚的訊息，吸食「太空油」毒品是嚴重的事。她說，「太空油」毒品暫時未在學界普及，因學校環境比較嚴謹，即使吸煙也會被禁止。