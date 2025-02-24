太空油｜未成年少女服後斷片遭多人性侵　中年女荷爾蒙失調每3日要剃鬚

中心表示，在5300多宗個案中，超過130宗屬於懷疑吸服太空油毒品後往公立醫院求診個案，主要涉及15至20歲，以及35至45歲病人，當中約四分之一屬未成年人士，最年輕為11歲。中心指出濫用太空油毒品，嚴重可致死，市民切勿以身試法。香港中毒控制中心毒理學參考化驗室顧問醫生張耀君指，未成年吸食者較多只濫用「太空油」，年齡較大者則較多同時濫用多種毒品，包括冰毒、可卡因等。他指吸服「太空油」可致神志不清，長期使用更有機會改變腦部神經元數目，甚至影響荷爾蒙分泌，有中年女士吸食後疑因雄性荷爾蒙過高，聲線變低沉生出鬍鬚，每3日需剃一次鬚，另有少女吸食後「斷片」遭多人性侵，要做性傳染病檢驗及治療；亦有年輕男士「斷片」，醒來後才發現身上有多處不明傷痕，而且吸食份量愈來愈多，停藥後會出現暴力傾向。

「太空油毒品」蔚然成風，醫管局香港中毒控制中心數據顯示，去年共接獲5325宗中毒諮詢服務個案，按年增加約兩成，宗數屬歷年最多，其中33人死亡，約兩成死亡個案與毒品有關，有3宗與太空油毒品相關。

另外，中心在2023及24年，接獲15宗被非本地寵物毒蛇咬傷中毒的個案，當中6宗屬嚴重個案，提醒市民不應從網上或不明渠道買購毒蛇飼養，尤其非本地毒蛇，本港很大機會沒有抗蛇毒血清，而被毒蛇咬傷嚴重可以致命。中心指，有少年花數百元網購來自內地的「素貞環蛇」作寵物，卻被咬傷手指，中毒後更出現持續性神經系統併發症，一度要插喉兩周，做了5次血漿置換，並在深切治療部留院近1個月才出院。

肉毒桿菌毒素中毒去年接10宗 繼2016年後再現「雙位數」

另外，中心去年接獲10宗與美容注射相關的肉毒桿菌毒素中毒個案，是繼2016年的12宗後再次出現「雙位數」，涉及2男8女，當中8人在內地接受注射，其餘2人分別在香港與泰國注射，他們出現四肢無力、吞嚥及發音困難等症狀，相信與藥物品質、用藥過量等有關，建議市民切勿從不明渠道購買及注射不明針劑。

中心總監謝萬里說，整體中毒個案有上升趨勢，其中一個原因由於疫情後網購盛行，物流業發展迅速，市民容易從世界各地購買不同物品、藥物甚至寵物，導致中毒宗數增加，中心會密切留意走勢，再向當局提出建議。

