太空油｜聖誕將至機場海關掃毒拘22人　檢逾1.6億元毒品包括「太空油」

聖誕新年假期將至，海關上月起採取連串緝毒行動，截至本周一(16日)，共檢獲373公斤各類型的毒品，估計市值1.6億元，拘捕22名懷疑涉案人士。針對近期新興的「太空油」，海關機場科人員過去一個半月偵破11宗案件，檢獲18公斤由印度寄來本港的「依托咪酯」，有關粉末可製成逾54,000個太空油煙彈，市值1,900萬元，拘捕5名收件人。

機場入境大堂先後偵破 15 宗案件

毒品調查科機場調查課署理指揮官王雅珊說，海關成功堵截來自北美及泰國的大麻、歐洲的氯胺酮及北美的冰毒流入市面，其中大麻有100公斤，比去年同期上升超過6成，冰毒有43公斤，增長超過4倍。

海關提及在香港機場入境大堂先後偵破15宗「販運危險藥物」案件，拘捕15名入境旅客，年齡介乎20至62歲，檢獲約112公斤懷疑毒品，估計市值超過4,400萬港元，部分案件涉及毒販採用迂迴路線和特別收藏手法。另外，透過國際合作發現本港有共享辦公室被跨國毒販利用，作為冰毒中轉站。