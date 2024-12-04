太空油｜警搗太空油包裝工場拘56人　其中5人為學生最細14歲

元朗警區人員經深入調查後，於上月1日至昨日(3日)展開打擊毒品及第一部毒藥行動，搗破一個太空油煙彈包裝工場、兩個毒品儲存倉庫、3個售賣太空油煙彈的非法賭場，共檢獲約1,300粒懷疑太空油煙彈、約兩公升懷疑液態依托咪脂、約120克懷疑依托咪脂粉末、約510克懷疑可卡因、約30克懷疑冰毒、約3克懷疑大麻及其他第一部毒藥，市值約104萬元，並拘捕56人。

精神異常從而被揭發吸食

被捕人包括39男17女，年齡介乎14至57歲，其中7人為21歲以下，當中5人為學生，他們被途人、老師、朋友或巡邏人員發現精神異常，從而被揭發有吸食太空油習慣。當中一名57歲被捕人被暫控一項「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」以及「管有違禁武器」罪，已於上月8日於屯門裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查。