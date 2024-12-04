太空油｜警搗太空油包裝工場拘56人　其中5人為學生最細14歲

元朗警區人員經深入調查後，於上月1日至昨日(3日)展開打擊毒品及第一部毒藥行動，搗破一個太空油煙彈包裝工場、兩個毒品儲存倉庫、3個售賣太空油煙彈的非法賭場，共檢獲約1,300粒懷疑太空油煙彈、約兩公升懷疑液態依托咪脂、約120克懷疑依托咪脂粉末、約510克懷疑可卡因、約30克懷疑冰毒、約3克懷疑大麻及其他第一部毒藥，市值約104萬元，並拘捕56人。
精神異常從而被揭發吸食
被捕人包括39男17女，年齡介乎14至57歲，其中7人為21歲以下，當中5人為學生，他們被途人、老師、朋友或巡邏人員發現精神異常，從而被揭發有吸食太空油習慣。當中一名57歲被捕人被暫控一項「販運危險藥物」、「管有第一部毒藥」以及「管有違禁武器」罪，已於上月8日於屯門裁判法院提堂。其餘被捕人已獲准保釋候查。
天水圍私人住宅變包裝工場
警方上月2日突擊搜查天水圍一個私人住宅單位，被用作太空油包裝工場，檢獲360粒疑為太空油煙彈，120克依托咪酯粉末、100亳升液態依托咪酯及大量包裝工具。人員在單位內以「管有第一部毒藥」拘捕22歲及29歲男子，兩人負責包裝毒品，上月已在屯門裁判法院提堂，案件押後至本月31日，而2名工場幕後主腦亦在元朗區被捕，現獲准保釋候訊。
網上社交平台及非法場所放售
調查發現，不法分子將依托咪酯粉末混合香精油，再用針筒注入煙彈內製成「太空油」煙彈，主要在網上社交平台及非法場所放售。另外，警方在網上社交平台向太空油賣家進行卧底買賣，拘捕年齡40至43歲的3名男子，檢取165粒太空油煙彈，被捕人士獲准保釋。