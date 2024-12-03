太空油｜警破66宗毒品案檢近萬粒「太空油」 拘99人最細12歲

警方毒品調查科上月聯同各警區打擊在網上及社交媒體販毒，共破獲66宗案件，檢獲60公斤毒品，拘捕99人，年齡介乎12至73歲，當中有12人為21歲以下，包括5名學生。人員共檢獲逾20公斤可卡因、14公斤冰毒、20公斤大麻和少量氯胺酮及海洛英，亦找到9,968粒「太空油」煙彈、約1.7公升液態及1.2公斤粉狀依托咪酯(即「太空油」)，估計可額外製造4,993粒煙彈。

鎖定販毒集團拘捕 8 人 為加大力度去打擊網上銷售毒品，行動中人員共執行8個卧底行動，喬裝買家進行交易，從而鎖定網上毒販。其中一個卧底行動中，人員鎖定一個兩層架構的販毒集團，操控一個太空油處理中心及3個毒品儲存倉及分銷點，分別位於土瓜灣、青衣、打鼓嶺和大角咀，拘捕年齡介乎22至到48歲的8名本地男女，分別負責太空油加工、毒品儲存及毒品派送工作，並檢獲530克依托咪酯粉末、1公升太空油，2,227枚太空油煙彈及3.8公斤其他毒品。8人分別被暫控販運危險藥物及管有第一部毒藥，已於上周五(29日)至昨日(2日)在裁判法院提堂。

「太空油」與傳統毒品一同售賣 警方表示，雖然現時「太空油」仍未列為毒品，但警方搗破不同毒品倉時，除了搜獲傳統毒品亦同時搜出「太空油」，毒販將兩者一同售賣，可見「太空油」與其他傳統毒品並無差別，其根本是毒品。醫生指，依托咪酯是一種鎮靜劑，長期濫用令身體產生耐藥性、依賴性，非常難戒。留意到相當多「太空油」濫用者也是小朋友、是未成年，對腦部仍在發展中的小朋友尤其嚴重。