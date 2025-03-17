太空油｜議員倡設舉報獎金制度　禁毒專員稱暫不會加設

李基舜強調，政府是「見一個、拉一個」，加上戒毒康復治療，以及社會對青年的關懷，相信一定可以最終遏止「太空油毒品」的禍害。

禁毒專員李基舜表示，北區、元朗及屯門是有較多錄得吸食「太空油毒品」的地區，但他強調「太空油毒品」不是個別一兩個地區的問題，而是全港的問題，亦與青少年人口有關。執法方面，警方繼續採取情報主導，配合依托咪酯快測包，到青少年聚集高風險地方重點巡查，亦會有網上巡邏。

警方海關歡迎市民舉報

選委界議員周文港就建議引入舉報獎金制度，告知學生舉報有獎，認為可能比廣告宣傳更為有效。李基舜說，暫時不會加設舉報獎勵，因為青少年都有反叛心理，以及對他們成長都有一定影響，政府要小心處理。他又強調，政府是「見一個、拉一個」，加上戒毒康復治療，以及社會對青年的關懷，相信一定可以最終遏止「太空油毒品」的禍害。不過他提到，警方和海關都歡迎市民舉報任何有關罪案。

另外，民建聯議員黃俊碩建議，政府可參考立法管制大麻二酚CBD的做法，讓「太空油」吸食者主動交出毒品。不過李基舜表明不會這樣做，強調屬於兩回事。他指出，大麻二酚有回收點，因為很多大麻二酚是護膚品、食物，不是看似日常理解為毒品的物件。而「太空油毒品」性質完全不同，是以電子煙吸食，明顯屬於毒品。