太空館光雕匯演 12非遺熊貓現身海濱長廊 團體民辦熊貓主題活動 料吸100萬人參與

國家贈送的一對大熊貓稍後抵港，加上盈盈樂樂誕下龍鳳胎，香港將有6隻大熊貓。為迎接熊貓熱潮，九龍西區各界協會等共同舉辦「喜迎熊貓系列活動」，包括月中的香港太空館外牆光雕匯演活動、下月舉行的非遺熊貓展等，以及「熊貓飼養員體驗計劃」，藉着大熊貓推動本地旅遊業發展。主辧方料可吸引100萬本地市民和遊客參與。 活動由九龍西區各界協會聯合油尖旺、深水埗、九龍城區民政事務處，以及多個團體共同舉辦；是次活動有三大重點，其中「喜迎熊貓香江行 光雕匯演慶團圓」香港太空館外牆光雕匯演活動，將於本月14日晚上在尖沙咀舉行啟動禮，屆時一連四晚在太空館外牆投影文創動畫。期間亦有位於K11 MUSEA及1881的餐廳推出「熊貓餐」。

12款非遺熊貓現身長沙灣海濱長廊 另一活動「同心熊貓海濱遊 非遺文化齊體驗」將於10月在深水埗舉行，屆時將一連三個月在長沙灣海濱長廊展示一系列高1.8米、由玻璃纖維製成的12款融合非遺文化的「同心熊貓」，並會同場加映變面、糖畫等非遺活動，讓市民對非遺文化有更多認識。此外，11月1日在九龍城高山劇場新翼舉辦《天府蜀韻》文藝晚會，向市民呈獻四川非遺傳統文化變臉及民族歌舞等。 協會常務副會長暨「喜迎熊貓系列活動」籌備委員會主席閻小穎介紹，是次活動籌備半年，冀通過一系列以熊貓和川港文化為主題的活動，將本港的熊貓熱潮轉為實質的文化、旅遊和經濟效益，料可吸引100萬本地市民和遊客參與。

招20青年赴四川當飼養員 為了讓青少年對大熊貓飼養工作有更深入的認識，協會亦舉辦「熊貓飼養員體驗計劃」，招募20名本地青年參與為期5日4夜的熊貓保育之旅，免費到四川熊貓基地，親身體驗熊貓飼養員的工作。閻小穎表示，參與者須負責照顧大熊貓，包括準備食物、餵食及清潔大熊貓的居住地。為讓參與青年事前對飼養工作有基本認識，主辦單位亦與海洋公園合作，讓參與者在出發前先在海洋公園作短期訓練，了解大熊貓的習性。 資格方面，閻小穎指，參與者須為35歲以下；需要定期參與及追蹤是次「喜迎熊貓系列活動」的各項活動，屆時或要求報名者撰寫相關的文章，並上載至社交網站。報名及選拔詳情會在社交媒體「ICPANDA我看熊貓」上陸續公布。他續指，如報名反應熱烈，不排除會增加名額。