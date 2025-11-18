太空館等16場地設商業廣告位 康文署落實8場地引市場營運 文化中心 觀濱等 可辦粉絲見面生日會

新一份施政報告提出在康文署指定設施引入市場營運模式，開放轄下場地舉辦商業活動。康文署宣布，計劃開放8個場地或設施，舉行不同類型活動，包括「粉絲」見面會和演唱會等。此外，署方亦計劃開放轄下16個地方的部分位置，展示商業廣告。康文署計劃委聘專業營辦商批出經營權，即日起邀請有興趣的機構提交意向書。 本年的施政報告提出，在康文署指定設施引入市場營運模式，提供更多元的增值活動，冀結合市場力量，透過相關設施提供更多類型的活動，提升訪客體驗及服務的運作效能。康文署昨公布，計劃開放的8個場地包括香港文化中心、遮打花園、中山紀念公園、啟德車站廣場、觀塘海濱花園、沙田公園、香港藝術館和油街實現。場地可以舉辦的活動包括商業推廣活動、企業活動；「粉絲」見面會、簽名會或演唱會；小型音樂會和生日派對，以及在博物館場地為高端客群提供專屬的館長展覽導賞團。

多處場地設施外牆可賣商業廣告 此外，署方亦計劃開放轄下16個場地的部分位置，展示商業廣告用途。當中的地方包括香港大會堂高座的外牆、香港太空館的圓拱形牆身、香港文化中心的部分牆身等。廣告可設置在上述場地的外牆、燈柱或表演場地外，亦可以在活動小冊子內刊登。 康文署計劃委聘一間或多於一間營辦商，批出為期兩年或3年的經營權；如營辦商服務良好，可獲延長經營權多兩年。康文署表示，一般而言，有損政府正面形象的廣告或活動一概不獲允許，署方亦有權指令有關營辦商自費移除或取消。所有活動或廣告均須獲康文署批准，擬展示的任何廣告的版面設計，必須在核准展示期首日至少兩個星期送交署方批核。康文署昨起邀請有興趣的機構提交意向書，截止日期為下月16日，署方會於下周四在香港文化中心舉行簡介會。



學者：措施有助市場配對 場地提供更大彈性 恒生大學市場學系助理教授鄺家麒認為，從市場學角度而言，要看如何將市場需求和場地配對在一起，而現時政府舉辦不少文體旅相關的活動，康文署提出的增設活動亦是呼應現時的市場需求。他舉例，現時香港有不少演唱會，可以利用這些場地舉辦見面會。 鄺家麒續指，在技術角度而言，引入市場營運模式並不難做到，政府要做的是多給職員指引，讓他們清楚自己的角色，同時在場地方面提供更大的彈性。收入可採用分成模式，例如七三或六四比。他認為，可以先做一些試驗計劃，3個月或半年作檢討。