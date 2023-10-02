失明人協進會促傷殘照顧者同時領取傷殘和照顧者津貼

香港失明人協進會促請政府全面改善現行福利津貼制度，讓本身既是殘疾者又是照顧者之人士，與低收入的長者和殘疾人士之照顧者看齊，即同等地可領取每月3000元的照顧者津貼。協進會會長黃俊恒指出，領取傷殘津貼同時領取照顧者津貼，不存在「雙重福利」，因傷殘津貼是支援嚴重殘疾而引致的特別需要，而不少領取殘疾津貼人士同時有工作收入；而照顧者絕對應被視為一份職業，難以理解政府現行的做法。

現行制度不合理

黃俊恒指出，在現行制度下領取傷殘津貼者不可以同時領取照顧者津貼，協進會一直認為不合理，因不少殘疾者又是照顧者的人士都能夠衝破障礙，承擔照顧者的工作及責任。黃俊恒強調，政府必須對所有照顧者一視同仁，促請政府全面改善做法，讓合資格的殘疾者又是照顧者之人士，每月領取3000元照顧者津貼。

政府可進一步投入資源在經濟上支援有能力擔當照顧者的殘疾人士

至於早前秀茂坪邨發生中年智障兄弟，疑缺乏照顧餓死的慘劇。社署委聘東華三院營辦的24小時照顧者支援專線182 183（上月26日起投入運作），會解答照顧者各種疑難。協進會副會長陳志剛指出，政府投入資源解答照顧者的疑難，何不進一步投入資源在經濟上支援本身有能力擔當照顧者的殘疾人士，除了可解決社區照顧者不足問題外，更可紓緩放棄工作而選擇擔任照顧者的殘疾人士之經濟壓力。

陳志剛又指，現時政府定義的照顧者，除了不包括殘疾人士外，未成年人士同樣不合符資格；很多視障人士會經常去街市買餸、做家務甚至下廚，而不少中學生亦有能力照顧家人之起居，建議政府將上述兩類人士列作合資格的照顧者。