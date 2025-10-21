失業率升至3.9% 逾15.5萬人無工開 社會工作及建造業升幅明顯

政府公布本港7月至9月的失業率為3.9%，較6月至8月的3.7%上升0.2個百分點，逾15.5萬人失業，其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅，至於就業不足率維持於1.6%的水平。勞工及福利局長孫玉菡表示，香港經濟繼續擴張，料會為職位增長提供支持；惟一些行業在經濟轉型中，仍會面對就業挑戰，外圍不明朗因素增加，亦可能影響企業的招聘意欲。他表示，政府會繼續密切留意狀況，並致力協助市民就業。

政府統計處昨發表最新的勞動人口統計數字，7月至9月經季節性調整的失業率為3.9%，較6月至8月上升0.2個百分點；失業人數增加4,600人，至155,600人，總就業人數減少6,100人至約367.5萬人；就業不足率維持佔1.6%不變。