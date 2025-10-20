失業率升至3.9%高於市場預期　政府料不明朗因素影響招聘意欲

政府統計處今日(20日)發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由6月至8月的3.7%上升至7月至9月的3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。

許多主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見上升，其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅。同期，餐飲服務活動業的失業率維持不變，金融業及人類保健活動業的失業率則錄得下跌。各行業的就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

逾15.5萬人失業

兩段時間相比，總就業人數減少約6,100人，下跌3,674,500人。同期的總勞動人口減少約1,500人至3,830,100人。失業人數(不經季節性調整)增加約4,600人至155,600人。同期的就業不足人數亦增加約600人，上升至60,000人。