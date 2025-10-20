熱門搜尋:
萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 劉俊謙 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
本地
2025-10-20 16:55:38

失業率升至3.9%高於市場預期　政府料不明朗因素影響招聘意欲

20250422csm中環人潮5.jpg

最新失業率升至3.9%，社會工作活動業及建造業升幅較明顯。(資料圖片)

政府統計處今日(20)發表的最新勞動人口統計數字，經季節性調整的失業率由6月至8月的3.7%上升至7月至9月的3.9%。就業不足率在該兩段期間則保持不變，維持於1.6%的水平。

許多主要經濟行業的失業率(不經季節性調整)均見上升，其中社會工作活動業及建造業有較明顯的升幅。同期，餐飲服務活動業的失業率維持不變，金融業及人類保健活動業的失業率則錄得下跌。各行業的就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

逾15.5萬人失業

兩段時間相比，總就業人數減少約6,100人，下跌3,674,500人。同期的總勞動人口減少約1,500人至3,830,100人。失業人數(不經季節性調整)增加約4,600人至155,600人。同期的就業不足人數亦增加約600人，上升至60,000人。

1630779bfcc597ad73ba3ce23c88a59d_1.jpg

孫玉菡表示，一些行業在經濟轉型中，就業情況仍會繼續面對挑戰。(資料圖片)

孫玉菡：就業情況仍面對挑戰

勞工及福利局局長孫玉菡評論表示，最新失業率較上一個3個月期間上升0.2個百分點至3.9%。就業不足率維持在1.6%不變。同期勞動人口和總就業人數稍為下跌。展望未來，香港經濟繼續擴張，預計會為職位增長提供支持。然而，一些行業在經濟轉型中，就業情況仍會繼續面對挑戰。外圍不明朗因素增加，亦可能影響企業的招聘意欲。政府會繼續密切留意勞工市場狀況，並致力促進就業資訊流通，協助市民就業。

