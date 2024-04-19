失業率回升至3% 失業大軍增至11.17萬人

本港失業率回升。統計處公布，今年1至3月失業率3%，微升0.1個百分點；就業不足率是1.1%，亦增0.1個百分點。約11.17萬人失業，增加約9,400人；同期的就業不足人數是4萬人，增加約2,400人。勞工及福利局長孫玉菡指，失業率仍在低水平，而隨著經濟繼續增長，勞工市場短期內估計會維持偏緊。
差不多所有主要經濟行業的失業率均見上升，其中地基及上蓋工程業、零售、住宿及膳食服務業，以及專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售業。
勞工及福利局長孫玉菡說，總勞動人口增加3,100人至380.01萬人，總就業人數則減少6,300人至368.84萬人，失業率仍屬低水平，隨着經濟繼續增長，勞工市場短期內料會維持偏緊。勞工處在今年首3個月每月錄得77,488個來自私營機構的空缺，按年下跌24.1%，較對上3個月的平均數字上升1.3%，提醒求職人士可使用勞工處的網上平台，例如「互動就業服務」網站獲取有關空缺資訊。
大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒指，最新失業率為3%，略高於市場2.9%，勞動人口增加，同時就業人數減少，導致失業人數增加。而總勞動人口增至約380萬人，為連跌5個月後首度回升，勞動人口參與率則維持57%的紀錄新低。預期本港失業率第二季或繼續維持在約3%。隨著訪港旅客回升，加上政府致力牽頭籌辦大型盛事推動經濟，短期或增加餐飲零售業人手需求，但同時須關注零售商店及餐廳結業情況。