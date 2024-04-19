失業率回升至3% 失業大軍增至11.17萬人

本港失業率回升。統計處公布，今年1至3月失業率3%，微升0.1個百分點；就業不足率是1.1%，亦增0.1個百分點。約11.17萬人失業，增加約9,400人；同期的就業不足人數是4萬人，增加約2,400人。勞工及福利局長孫玉菡指，失業率仍在低水平，而隨著經濟繼續增長，勞工市場短期內估計會維持偏緊。

差不多所有主要經濟行業的失業率均見上升，其中地基及上蓋工程業、零售、住宿及膳食服務業，以及專業及商用服務業(不包括清潔及同類活動)有相對明顯的升幅。就業不足率方面，上升主要見於零售業。