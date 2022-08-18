失業率回落至4.3% 政府︰疫情受控經濟活動漸恢復

本港最新失業率進一步回落至4.3%，較上一次跌0.4個百分點。期內差不多所有主要經濟行業的失業率均見下跌，政府指，只要本地疫情維持受控，加上在第二階段消費券計劃的支持下，本地經濟活動在未來數月預計會進一步恢復。

失業率連續3個月下跌，統計處最近公布5至7月的失業率回落至4.3%，較上一次4月至6月下跌0.4個百分點，16.8萬人失業，較對上一次少一萬人；就業不足率亦減0.8個百分點至2.2%。總就業人數增加21,500人至3,593,100人，失業人數進一步減少10,400人至168,200人。

按行業分析，與消費及旅遊相關行業(即零售、住宿及膳食服務業)合計的失業率跌0.9個百分點至6.5%。其中餐飲服務活動業的失業率減1.6個百分點至7.0%，零售業挫0.3個百分點至6.3%。大多數其他行業的失業率也下跌，尤其是樓房裝飾、修葺及保養業、運輸業和藝術、娛樂及康樂活動業。

勞工及福利局長孫玉菡說，由於本地經濟活動繼續恢復，勞工市場在5月至7月進一步改善，而「保就業」計劃亦有幫助。他表示，只要本地疫情維持受控，加上在第二階段消費券計劃的支持下，本地經濟活動在未來數月預計會進一步恢復。勞工市場應可繼續改善，但改善的幅度將取決於經濟在金融狀況收緊下的恢復速度。

勞工處續辦大型招聘會，當中將於9月22及23日在麥花臣場館舉辦「中高齡就業新里程招聘會」，超過50個僱主參與，提供大量不同行業的職位空缺。勞工處在5至7月平均每月錄得100,717個來自私營機構的空缺，按年升14.2%，較4至6月的平均數字漲11.1%。