失業率維持3% 11萬人無工開 勞福局︰勞工市場短期內仍緊絀

本港最新失業率維持3%，與對上一次相同；就業不足率亦維持在1.1%。失業人數則增加至11.37萬人；同期就業不足人數是4萬多人，與對上次大致相若。勞工及福利局長孫玉菡表示，本港經濟繼續增長，料會令勞工市場短期內維持緊絀。 統計處發表2至4月經季節性調整的失業率為3%，與1至3月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.1%的水平。總就業人數增加約5,700人，由1至3月的368.84萬升至最新369.41萬。同期的總勞動人口增加約7,700人至380.78萬人。失業人數(不經季節性調整)增至11.37萬人，增加約2,000人。就業不足人數為4.05萬人，與對上次4萬人大致相若。

勞福局長孫玉菡說，2月至4月各個行業的失業率普遍維持在低水平，與上一個3個月期間相比，大多只有小幅變動，經濟繼續增長預料會令勞工市場在短期內維持緊絀。 勞工處月底有大型招聘會 勞工處在2至4月期間，平均每月錄得約7.54萬個私營機構職位空缺，按年跌約29%，較1至3月的平均數減2.7%。勞工處在本月30及31日在灣仔修頓場館舉辦招聘會，將有約60個僱主參與，提供大量職位空缺。求職人士亦可瀏覽勞工處的網上平台獲取空缺資訊。 大新金融集團首席經濟及策略師溫嘉煒表示，2至4月平均失業率維持在3%的11個月高位，符合預期。勞動人口增幅較總就業人數多，導致失業人數增至113,700人，主要行業失業率普遍上升，消費及旅遊相關行業失業率連升兩個月，按月升0.3個百分點至4.1%。建造業失業率亦漲0.1個百分點至4.2%，金融地產及商用服務業失業率增0.1個百分點至2.8%，連升3個月。