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2022-07-01 15:15:00

失蹤女瑜珈教練身中30多刀伏屍酒店浴缸　前男友涉謀殺被捕 (多圖)

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失蹤女瑜珈教練身中30多刀伏屍酒店浴缸　前男友涉謀殺被捕

失蹤女瑜珈教練身中30多刀伏屍酒店浴缸，前男友涉謀殺被捕。(網上圖片)

一名23歲女瑜珈導師周慧賢(英文名Aqua)，原本打算在前日(630日)凌晨乘飛機赴美，但本周三(29日)起失蹤，家人遍尋不獲，至昨晚(31日)她被發現倒斃於酒店浴缸，身中逾30刀身亡，當中胸口及喉嚨各一處致命傷，死者前男友帶律師到警署自首，涉嫌謀殺被捕，警方正循感情或金錢等方向調查。

死者原訂去美國深造瑜珈課程

周慧賢為一名瑜珈導師，過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。周慧賢的家人指她原訂於630日凌晨乘飛機前往美國，進行為期3個月的瑜珈深造課程，惟629日晚上開始失去聯絡，行李放在家中原封不動，航空公司亦無其上機紀錄。家人追查女兒行蹤，翻查寓所大廈閉路電視，發現她於629日下午440分，與一名男子乘升降機離開大廈，擔心她已出事，於是報警求助，並在網上發布尋人啟事。

其後一名姓勞(28)男子與一名律師前往黃大仙警署報案室，指與一宗失蹤人口案有關，其後勞男取出一張酒店房卡給警員後不發一言。警員經查證後，證實該房卡屬油麻地雅翔道一間酒店，並在酒店內發現周女，她浸於浴缸內，浸至沒頂，她身上有30多處刀傷，已明顯死亡。

胸前有20厘米長刀傷

油尖警區助理指揮官賈錦琳表示，23歲女死者姓周，28歲疑犯姓勞，報稱無業，兩人為前度情侶關係，正循感情或金錢等方向調查。此外，警方亦在浴缸內發現一把長27厘米的利刀，懷疑與案件有關，法醫到場檢查死者傷勢，發現其身體前後、手腳有多達逾30處刀傷，其中胸前有20厘米長刀傷、喉嚨亦有一處刀傷，相信兩者為致命傷，推算死亡時間不超過24小時。

死者周慧賢過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。(網上圖片) 死者周慧賢過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。(網上圖片) 家人早前在網絡上發布死者的尋人消息。(網上圖片) 死者周慧賢過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。(網上圖片) 死者周慧賢過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。 死者周慧賢過往活躍於社交媒體，不時上載生活照及瑜珈照。(網上圖片) 警方指死者她浸於酒店浴缸內，身上有30多處刀傷，其中胸前有20厘米長刀傷。(警方fb圖)
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