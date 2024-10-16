失50隻龜市值500萬 3賊潛荃灣廠廈偷龜

警方昨早10時許接報指，德士古道142號隆盛工廠大廈23樓一個單位被人撬毀大門並潛入爆竊，40歲陳姓物主經點算後報稱損失約50隻「東部箱龜」，總值約500萬元。案發後單位部分膠箱仍有龜隻在內，單位亦有兩隻狗，警方調查後正追緝3名年約40歲的涉案本地男子，案件由荃灣刑事調查隊第三隊跟進，暫未有人被捕。

荃灣一工廠大廈發生偷龜案。警方接報指，有工廈單位被賊人潛入爆竊，物主報稱損失約50隻「東部箱龜」，市值約500萬元。從流傳的閉路電視片段可見，3名身穿黑衣黑褲男子昨早闖入單位後，先後取走在不同膠箱飼養的龜隻，約3分半鐘便得手離開。有專家表示，東部箱龜身價視乎品種、色澤等因素而定，介乎數千元至十萬元不等。

閉路電視見3男逐一放入袋

網上其後流傳一段相信是案發經過的閉路電視片段，可見3名身穿黑衣黑褲的男子，早上8時許進入單位，把膠箱內的東部箱龜逐一放入帶來的多個黑色手提袋，其後更有人把整個飼養膠箱取走，犯案全程歷時約3分半鐘。

香港兩棲及爬蟲協會營運總監楊翠珊接受本報查詢指，案中被盜的東部箱龜本身是二級瀕危物種，飼養人需要持有牌照或來源證明，身價會基於品種、色澤、健康程度和大細等，介乎數千元至十萬元。

楊翠珊稱，香港兩棲及爬蟲協會是漁護署動物福利機構之一，過往曾接獲政府轉介的數十隻走私東部箱龜，形容不法分子會以虐待方式飼養，通常接收到的東部箱龜身體都較虛弱。她續指出，這批東部箱龜本身有合法的牌照，但被人盜去後牌照便已失效，又呼籲市民不要在市場上貪平購買東部箱龜，並鼓勵領養。