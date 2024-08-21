夾公仔店提供冒牌香水扮正貨 海關拘8名男女

海關早前接獲舉報，指有零售店鋪、藥房及夾公仔店售賣或在業務過程中提供懷疑冒牌香水。經深入調查及在商標持有人的協助下，海關人員於8月8日至20日期間，在全港多區採取特別執法行動，突擊搜查10間分別位於旺角、葵涌、荃灣、東涌及西貢的店鋪，並檢獲一批懷疑冒牌香水和化妝護膚品、6部夾公仔機及3部硬幣兌換機。行動中，海關拘捕4男4女，年齡介乎20歲至46歲，包括3名店鋪負責人和5名員工。案件仍在調查中，不排除會有更多人被捕。

海關稍後亦會將涉案的懷疑冒牌貨物樣本送往政府化驗所作測試，以確定其安全性；亦會繼續加強巡查和執法，嚴厲打擊售賣冒牌物品及利用冒牌物品作商業用途的活動。

海關提醒消費者應光顧信譽良好的店鋪，如對產品真偽有懷疑，應先向有關商標持有人或其代理商查詢。商戶於採購物品時亦應小心謹慎，因售賣冒牌物品及管有冒牌物品作任何商業用途屬嚴重罪行，須負上刑責。

最高可被判囚5年

根據《商品說明條例》，任何人銷售或為任何商業用途而管有冒牌物品，即屬違法。一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。