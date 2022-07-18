夾公仔機店被指毋須領牌照可經營 律政司不服提上訴

旺角信和中心兩間夾公仔店，2020年被食環署控告無牌經營，九龍城裁判法院裁定夾公仔店毋須領取公眾娛樂場所牌照，故不受防疫禁令所限，毋須停業可重新營業。及後律政司不服裁決，以案件呈述方式向高等法院提出上訴。法官黎婉姫指需時考慮，將在8月24日下午2點半頒布書面判詞。

代表涉案公司Claw Boss Limited的李健志大律師指，夾公仔機並非《公眾娛樂場所條例》所指的機動遊戲機或為遊樂而設計的「機械裝置」，認為夾公仔機、扭蛋機及自動販賣機均不受條例所限。而該店舖亦「無門無閘」，廿四小時全日開放，市民可以自由進出，店內的夾公仔機是由「台主」而非「店主」所擁有，認為店舖並無責任控制人流，如律政司條例應規管夾公仔機、扭蛋機及自動販賣機等，應向立法會提出。

律政司指涉案兩間夾公仔店位於旺角信和中心M樓及2樓，各佔地400多平方尺，共有32部夾公仔機，店內亦有找換機，食環署在2020年1月22日巡查及拍攝店舖營運情況。而律政司認為夾公仔機在店舖內，市民玩夾公仔機時人群聚集，影響公眾衛生安全。

律政司：夾公仔機有娛樂及歡愉成分 需領取公眾娛樂場所牌照

律政司認為如機械裝置提供娛樂及歡愉成分，便需領取公眾娛樂場所牌照，而在夾公仔機的情況，玩家藉着操控系統如按鈕或操控杆等，以獲取物品，涉及遊戲成份。但扭蛋機及自動販賣機主力用作販賣用途，投入金錢後隨機取得貨物，只涉及單一扭動機關，操作簡單，沒有太多遊玩成份，目的明顯是販賣貨物順道提供娛樂成份，而且買家亦能預知他們能取得什麼類型的產品。

律政司又指，玩家投幣至夾公仔機，藉著移動操控杆挖取物品，需要一定技巧、運氣及判斷能力，憑經驗掌握適當角度，絕對稱得上是「遊玩」，認為夾公仔機屬於為遊樂而設計的「機械裝置」。台主為了控制經營成本，會使用程式控制機械爪抓件的成功率，玩家或需投入大量金錢才能抓取喜愛的物品，與一般販賣模式不相同。而「必中模式」一定「蝕大本」，價格便會提高，例如投幣$50便能讓玩家夾至成功為止，目的仍是謀利，同時存在遊戲成份。