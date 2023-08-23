夾公仔鋪疑提供冒牌迪士尼公仔 兩店舖負責人被捕

近年市面時出現不少夾公仔機，機內部分公仔與知名品牌公仔極度相似，一局數元或有機會夾中值數十或過百元公仔，吸引不少大小朋友一試手氣。海關今日打擊夾公仔店鋪提供冒牌物品，搜查大埔、 土瓜灣7間店舖，檢獲44舖夾公仔機、1,600件懷疑冒牌公仔及玩具，7部硬幣兌換機，拘捕兩名分別19及29歲店舖男負責人。案件仍在調查，不排除再有人被捕。

夾公仔機放滿迪士尼Sanrio公仔

根據海關展示證物可見，所檢獲公仔，不少與迪士尼公仔相似，包括有史迪仔、兔仔Stellalou、狐狸Linabell、winnie the pool，另亦有多拉A夢，Sanrio的KUROMI等。

海關版權及商標調查科調查主任陳溢龍指，海關早前接獲舉報，有夾公仔機懷疑提供冒牌物品，涉違反商品說明條例，經深入調查及商品持有人協助，今日採取行動，搜查大埔、 土瓜灣7間店舖，檢獲44舖夾公仔機、1,600件懷疑冒牌公仔及玩具。

夾公仔機內有真有假貨圖逃避執法人員發現

陳溢龍稱，近年發現市面愈來愈多夾公仔店舖，提供不同公仔，部分屬真貨，部分魚目混珠混入假貨，估計企圖逃避執法人員發現。他指，今次檢獲公仔，質素差參，部分公仔與相關標籤名稱不符，部分做工粗糙。

海關呼籲市民光顧信譽良好商舖，而商戶選購物品應小心謹慎，因管有冒牌物品作商業用途是嚴重罪行。