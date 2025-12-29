奇華餅家響應工業旅遊大埔廠房設體驗館 首團旅客︰體驗新鮮有趣

政府發展旅遊熱點工作組早前公布9個旅遊熱點項目，包括推動香港工業品牌旅遊，將工業品牌打造成可供旅客參觀、體驗和消費的熱點。有本地餅食集團在大埔廠房設立仿照昔日上海街首間門店打造的體驗館，本月初更迎來首個內地訪港旅行團，讓旅客參與炒蓮蓉及親手製作杏仁餅等沉浸式體驗。參與旅客反應正面，認為這些體驗較難得，感覺非常新鮮有趣。

行政長官在2024年《施政報告》宣布成立「發展旅遊熱點工作組」，工作組5月公布9個旅遊熱點項目，包括推動工業品牌旅遊，已落實的品牌包括李錦記、奇華、八珍醬園和益力多。當中奇華耗時約半年籌備，在大埔廠房設立體驗館，並於本月初迎來首個內地訪港旅行團。旅客走進體驗館恍如時光倒流至五十年代，牆上有「供月餅會」的廣告畫，飾櫃內蛋黃蓮蓉酥和雙黃蓮蓉月餅，價錢牌分別為6毫8仙和2元。導賞員向旅客講解展品故事，包括模擬日佔時期以油桶烘焙餅食的場景等。旅客除可打卡留念，更可體驗炒蓮蓉、親手製作杏仁餅和感受傳統「過大禮」禮餅的重量。