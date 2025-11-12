奧委會終身名譽主席巴赫訪港欣賞全運會七欖　稱大灣區具申辦奧運所需一切條件

國際奧委會終身名譽主席巴赫訪港，下午到啟德主場館觀賞全運會的七人欖球賽。他接受訪問時表示，大灣區擁有許多世界級運動設施，具備申辦奧運所需的一切條件，認為如果大灣區有一天申辦奧運會，將會非常好，認為大灣區同時可以繼續舉辦各種國際體育賽事，累積必要的組織經驗。

巴赫讚啟德主場館令人興奮

巴赫在訪問時形容啟德主場館令人興奮，尤其建設場館時有考慮到地點的歷史背景，他恭賀香港能夠擁有這個極佳的體育園區。