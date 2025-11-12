奧委會終身名譽主席巴赫訪港欣賞全運會七欖　稱大灣區具申辦奧運所需一切條件

國際奧委會終身名譽主席巴赫訪港，下午到啟德主場館觀賞全運會的七人欖球賽。他接受訪問時表示，大灣區擁有許多世界級運動設施，具備申辦奧運所需的一切條件，認為如果大灣區有一天申辦奧運會，將會非常好，認為大灣區同時可以繼續舉辦各種國際體育賽事，累積必要的組織經驗。
巴赫讚啟德主場館令人興奮
巴赫在訪問時形容啟德主場館令人興奮，尤其建設場館時有考慮到地點的歷史背景，他恭賀香港能夠擁有這個極佳的體育園區。
巴赫日前在廣州出席全運會開幕式，並與國家主席習近平會面，新華社當時報道，習近平表示，中方願持續深化雙方高水平合作，統籌推進體育強國建設和奧林匹克運動發展。
巴赫回應有報道指2036年奧運是大灣區申辦奧運的契機，他認為可以嘗試，認為全運會的規模龐大，雖然舉辦地點較分散，但憑著舉辦這種規模龐大的全國性賽事及更多的國際賽事，香港和大灣區完全有可能成為未來奧運的重要申辦地點。
被問到如果要申辦奧運會，香港及大灣區未來需要做的工作，巴赫說，現時香港及大灣區朝著正確的方向，除了擁有完善的運動設施，舉辦的國際賽事亦越來越多，同時亦正努力建立強大的本土隊伍，如果繼續努力，總有一天會成功。
今次與巴赫同行的包括港協暨奧委會會長霍震霆、義務秘書長楊祖賜、中國奧委會副秘書長宋雪瑩及全運會香港賽區統籌辦主任楊德強 。
原文刊登於 香港電台