奧斯卡2023｜楊紫瓊奪最佳女主角　楊潤雄：彰顯香港演員實力

楊紫瓊在台上激動提到，想把榮耀歸於自己的母親以及每一位媽媽，並提到84歲的母親正在馬來西亞和親友一起看轉播，已經等不及想把小金人帶回家分享。同時，她亦開腔感謝，開啟她演藝事業的香港夥伴，「謝謝讓我站在你們的肩膀上，讓我今天能站在這裡。」最後，她更謝謝主辦單位美國影藝學院，並高呼：「此時正創造歷史！」

楊潤雄：彰顯香港演員實力

而文化體育及旅遊局局長楊潤雄亦隨即發文，恭賀楊紫瓊於第95屆奧斯卡金像獎頒獎典禮，榮獲「最佳女主角」獎項。楊潤雄表示：「香港電影界孕育了不少傑出的演員和電影工作者，楊紫瓊曾經在香港影壇發展多年，繼而進軍國際發光發亮，成就斐然。這次獲得最高殊榮之一的奧斯卡金像獎『最佳女主角』獎項，實至名歸，亦彰顯了香港演員和香港電影圈的實力。」

事實上，馬來西亞有大量在外地成名的大明星，由於他們能說極流利英文、普通話、廣東話、福建話，有時候甚至會讓外界，誤以為他們來自其他地方。如藝人林明禎，1990年在馬來西亞檳城出生，長大後先後到台灣、香港發展，曾出演為港人熟悉的電影《飯戲攻心》、《一秒拳王》等。演員廖子妤出生於馬來西亞柔佛，2012年到香港發展，並出演多部影視作品，包括電影《梅艷芳》、《智齒》等。在2022年憑《梅艷芳》一片，獲得香港電影金像獎最佳女配角獎。