奧林巴斯氣腹機涉安全問題 醫管局：142部已停用 30非緊急手術須改期

奧林巴斯一款醫療儀器懷疑出現安全問題。衞生署今日(5日)表示，已接獲奧林巴斯香港中國有限公司就其一款產品「Olympus High Flow Insufflation Unit（型號：UHI-4）」所發出的安全矯正行動通知。奧林巴斯得知有病人因在該儀器使用時過度充氣而出現併發症。衞生署正密切監察情況，截至現時署方並未有接獲與今次事件相關的不良反應報告。

醫管局表示，經評估後決定即時停用142部該型號氣腹機。為集中資源維持緊急手術服務，預計未來一星期有約30宗已預約於屯門醫院、博愛醫院及明愛醫院的非緊急手術需要改期，主要為使用腹腔鏡進行的微創手術。醫護人員正陸續通知受影響的病人，會盡快重新安排手術日期。各醫院的緊急手術不受影響。

局方又指，已經採取一系列應變措施，包括改用其他品牌或型號的氣腹機，以及在醫院間調配替代儀器作支援，確保緊急手術服務不受影響。另外，醫管局亦已要求其他供應商，緊急抽調庫存的替代儀器，預計首批替代儀器會於未來一星期內分配到公立醫院。醫管局已經聯絡供應商，表達對有關氣腹機安全矯正行動的關注，並要求該公司盡快修正有關問題及採取補救措施，會繼續與衞生署及供應商保持緊密聯繫跟進事件。