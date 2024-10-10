奧比斯及港大醫學院公布 「視」不宜遲免費青光眼篩查計劃擴至全港

奧比斯及港大醫學院去年6月份所推出的「視」不宜遲——青光眼人工智能ROTA篩查計劃，已為3,224名50歲或以上香港公屋住戶提供免費的全面眼科檢查，有707人(21.9%)被診斷出各種眼部疾病，包括321名青光眼患者，221名白內障患者，179名老年黃斑部病變或視網膜疾病患者，和89名其他眼部疾病患者，需要轉介至眼科醫生作進一步治療，情況令人擔憂。

免費眼科檢查服務 參加方法

是次免費眼科檢查服務包括視力檢查、屈光度檢查、眼壓測試、光學斷層掃描(OCT)影像檢查。此計劃的獨特之處在於採用了ROTA ── 一項用於檢測早期青光眼的專利技術。計劃將為需要進一步治療的患者提供轉介到公立或私家眼科門診跟進治療。篩查站分別設於香港大學眼科中心、基督教聯合醫院、大埔地區康健站。即日起只要年滿50歲的合資格公屋住戶即可於網上預約參加（須即時上載有效住址證明），南區、觀塘及大埔區50歲的合資格公屋住戶會獲發邀請信，憑信件邀請碼及有效住址證明可於同一網址報名。