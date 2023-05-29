奧比斯夥港大展開青光眼篩查計劃　合資格公屋戶可免費視力檢查

港大眼科學系和奧比斯合作，開展「青光眼人工智能 ROTA 篩查計劃」。首階段會隨機邀請3000名50歲以上，住在南區、觀塘和大埔的公屋住戶參與，收到邀請信的合資格住戶可憑信件和住址證明網上預約，到港大眼科中心、觀塘及大埔地區康健站做眼科檢查。計劃將於明年展開第二階段．為全港居民提供額外名額。

採用 ROTA專利技術

是次篩查計劃的檢查項目，包括視力檢查、眼壓測試、光學斷層掃描影像檢查等，每戶共有兩個名額，如有需要，將會轉介患者到公立或私家眼科門診跟進治療。相關計劃最特別之處，是採用了檢測早期青光眼的ROTA專利技術。而ROTA是一項創新技術，可以無創、無接觸地檢測視網膜上的視神經纖維，有助早期發現並有效地檢測青光眼。

港大研究發現，72%早期青光眼患者的眼睛在黃斑和視網膜中央區域（即負責中央視力的區域）有軸突纖維損失（即神經退化）。這項研究結果挑戰了青光眼在早期階段，只會損害側視力，而不會影響中央視力的傳統認知。

50歲以上人士每年需眼科檢查

青光眼是一種慢性、退化性視神經病變，會造成視神經逐漸損傷和視野漸漸缺失，最終導致失明。青光眼的風險因素，包括高齡、眼壓上升、家族道傅以及高度近視或遠視。此外，患有糖尿病丶心臟疾病、自身免疫性疾病或經常使用頻固醇的人士，亦較容易患上繼發性青光眼。由於青光眼的視力損失是不可逆轉的，故計劃亦建議50歲及以上人士，每年應進行全面進行眼科檢查，以檢測青光眼和其他與年齡相關的眼疾。