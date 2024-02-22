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2024-02-22 23:08:45

奧比斯眼科飛機醫院 相隔八年再訪港 與協成行合辦愛心行

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奧比斯眼科飛機醫院 相隔八年再訪港 與協成行合辦愛心行(林俊源攝)

奧比斯眼科飛機醫院 相隔八年再訪港 與協成行合辦愛心行(林俊源攝)

眼睛是靈魂之窗，失明可說是失去一種感受生活的方式。慈善機構奧比斯全球救盲超過40年，標誌性的眼科飛機醫院多年來一直飛往全球不同地區展開救盲工作。飛機醫院相隔8年再抵港，舉辦一連9日「奧比斯 • 協成行 眼科飛機醫院愛心行 2024」，對外開放參觀機艙內部，展示一架由貨機改裝而成、集教室、手術室及康復室等醫療設備於一身的小型教學醫院，如何扭轉無數眼疾病人的命運。另外，奧比斯與協成行發展有限公司（簡稱「協成行」）已確定了全年的合作計劃，冠名贊助愛心行，作為是次合作的頭炮活動。

目前全球有11億人口屬於視障，當中3.38億屬失明人口。現時，奧比斯透過眼科飛機醫院於全球11個國家建立起63個救盲項目，過去9年向醫護人員提供逾40萬次培訓，向眼疾病人配發超過50萬副矯視眼鏡，以及進行逾2800萬場眼睛篩查。奧比斯行政總裁Derek Hodkey表示，過去3年疫情，奧比斯眼科飛機醫院無法啟航前往各地救盲，我們隨機應變，立即將醫護培訓轉為線上進行，同時派員繼續前往不同地區，令救盲工作未有因疫情衝擊而停歇。

 

奧比斯行政總裁Mr. Derek Hodkey以及協成行發展有限公司董事總經理方文雄(林俊源攝) 奧比斯透過改裝一架MD-10 型號的貨機，擁有一所全世界認可的流動教學醫院。(林俊源攝) 奧比斯透過改裝一架MD-10 型號的貨機，擁有一所全世界認可的流動教學醫院。(林俊源攝)

Derek Hodkey希望透過『奧比斯 • 協成行 眼科飛機醫院愛心行 2024』訪港之旅，藉此感謝香港人一直以來的慷慨支持，令奧比斯的救盲工作能獲得持續及長遠的支持。未來，奧比斯一定會繼續聚集不同持份者的力量，於不同地區制定長遠的救盲策略，領導全球共同對抗可避免的失明。

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確定全年合作計劃

協成行與奧比斯已確定了全年的合作計劃，冠名贊助愛心行，協成行董事總經理方文雄表示，協成行非常認同奧比斯「受人以魚，不如授人以漁」的理念，所以全力支持奧比斯的活動，雙方展開了一個全年的合作計劃，成為於20241月推出全新品牌形象『Growing Together 協力成長』後，推出的第一個大型社區項目；望透過今次合作，向大眾推廣護眼教育，更為有需要人士成就光明色彩的未來。

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