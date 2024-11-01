奧蘇利雲成港人 「桌球高手」郭俊峯穿針引線　孫玉菡：是互相吸引

奪得7屆桌球世錦賽冠軍的英格蘭桌球手奧蘇利雲，通過優秀人才入境計劃落戶成為香港居民，勞工及福利局局長孫玉菡形容是雙方互相吸引，「佢覺得香港吸引，我哋又覺得佢好好」。 奧蘇最快4年才搬到香港 孫指「每人都有自己打算」 勞工及福利局今日向傳媒簡介即日起落實施政報告宣布的改善優才計劃下的綜合計分制。會上提到昨日宣布奧蘇利雲經優才計劃成為香港居民，孫玉菡形容是雙方互相吸引，而入境處處長郭俊峯在中間做了很多穿針引線的工作，他又指郭俊峯本身也是「桌球高手」。被問到奧蘇利雲預料4至6年後才搬到香港會否影響計劃預期成效，孫玉菡則指每個人都有自己的打算。入境處透露奧蘇利雲是今年提交申請，留意到他被香港的稅務政策、美食、文化等吸引，希望更多人才來香港發展。

優才計劃改善綜合計分制 優才計劃即日起改善綜合計分制，以評核問卷取代原有的逐項計分方式，用12條問題涵蓋6大範疇，分別是年齡、學歷、語文能力、工作經驗、收入、有否擁有業務。例如學歷要求，以往擁學士學位可獲10分、擁碩士學位或2個學士學位可獲20分等；現時就評核申請人是否持有由合資格大學名單頒授的碩士或博士學位，及評核申請人所持有的學位是否與「STEM」學科有關。另外，還新增評核準則，包括問及申請人全年收入是否達港幣100萬元或以上；是否擁有盈利達港幣500萬元或以上的業務實體；是否擁有上市公司。申請人符合12條問題中的最少6條，則可提交申請及進入下一步甄選。

孫玉菡解釋以往的優才計劃申請人一般抱怨審批時間長，不知道能否入圍等。因為以往計分制需要逐部審核，「睇有冇計錯分」。現時申請人則在系統上回答「是非題」，「剔咗6個Yes先入到圍，合格唔代表要，但可以睇」。當申請人入圍後，孫玉菡明言政府內部有計分紙，但「唔係一定要話畀人知，因為優才計劃主導權喺政府」。他指內部審批方法不會一成不變，而是考慮香港在不同時候的人才缺口。 9個月審批期縮短至半年 積壓8萬多宗申請 局方預計可將原本9個月的審批期縮短至6個月，現時還有約8萬多宗申請待審批，孫玉菡建議「等咗好耐嘅人行新計分制，同入境處話取消排舊隊，因為今日申請係第一批，一定快好多」。政府另在優才計劃下增設機制，主動邀請頂尖人才來港發展，孫表示仍在制定細節，期望明年下半年推出安排，但指「呢個類別嘅人一定好少，係潛力大到不得了先邀請」。