奧蘇利雲挫傅家俊奪冠 桌球大師賽逾8千觀眾創歷史

決賽昨於紅館舉行，世界排名第一的「火箭」奧蘇利雲(Ronnie O'Sullivan)，以局數6比4擊敗香港「神奇小子」傅家俊(Marco)奪冠，贏得10萬英鎊冠軍獎金；傅家俊獲得亞軍4.5萬英鎊獎金，而Marco在4強戰對希堅斯「決勝局」時轟出「完美147度」，亦為他贏得單桿最高分的1萬英鎊獎金。另外，大會公布當晚決賽入場人數超過8,000人，成為史上最多觀眾的桌球賽事。

決賽首局，擁主場之利的傅家俊似乎有點緊張，兩度「撻死」白波，被奧蘇利雲先大贏一局122：0；不過，Marco隨後以99：0追平局數。雖然第四局開始前奧蘇利雲意外撞跌玻璃杯，但未有影響表現，一口氣連贏3局，領先至4比1。Marco之後打出一桿「重Break」以98：0追回一局，但奧蘇利雲又以一桿「破百」105度贏105：0還以顏色並領先局數5比2「叫胡」。第八局Marco乘奧蘇利雲「斷Break」扭轉劣勢，險勝一局61：52，並連贏之後一局，追至4比5。不過「火箭」於第十局再發力，憑一桿「破百」114度再贏114：0，終以局數6比4擊敗傅家俊奪冠。

傅家俊賽後表示，很開心和榮幸能與奧蘇利雲及各世界級球手，在這麼多觀眾面前打波，而且破了歷史紀錄。對於賽事的表現，Marco自言「OK，不是打得太好」，並指對手Ronnie實力強，笑言不明白自己如何贏得4局，並希望Ronnie能繼續比賽及期望香港每年都能舉行這麼大型的賽事，不要再等5年或10年。奧蘇利雲勝賽後稱，昔日伊館逾3,000觀眾氣氛已很好，但不及紅館坐足八、九千人震撼，大讚「是我參與過歷來最佳賽事」，希望日後再有機會參與，亦期待傅家俊早日重返職業賽。