奧蘇利雲申優才計劃獲批來港定居 「火箭」親揭原因：有良好稅制美食(有片)

入境處在社交平台上載一條影片，主題是「高手來了」，奧蘇利雲先背向鏡頭，繼而由入境處處長郭俊峰親自登場示範桌球球技，宣布奧蘇利雲來港的消息。奧蘇利雲與郭俊峯對談表示，自己在香港待過很長時間，在香港有很多美好時光，結識不少好朋友，很享受在香港的生活，而桌球在香港也很受歡迎。他又指，香港有良好的稅制，也有吸引的美食和文化，令香港成為一個理想的居住地，「如擁有美好生活一定要來港」。被問到未來在香港發展，奧蘇利雲說，希望為香港做些事，他亦很喜愛本港美食，希望在香港放鬆一下，亦會練習桌球及與朋友聚會。

曾大讚「香港一切都好正」

48歲的奧蘇利雲曾多次來港比賽，2022年曾來港參加香港世界桌球大師賽，受訪時大讚「香港一切都好正」，在紅館比賽感覺如同歌手出騷般震撼，又說喜歡香港的一切人和事，他又曾在香港跑山，大讚香港郊野景色優美且方便到達：「我們跑上山，嘩，上到山頂向下望，盡是最美風景。在英國我要4小時路程才欣賞到，在香港只需20分鐘。」他更表示願意在香港長期居住，「我不想回家了」。

香港桌球總會冀指導精英運動員

香港桌球總會主席羅永聰表示，香港桌球界及球迷都很歡迎奧蘇利雲成為香港居民，如桌球項目在體育學院能夠保持A級資格，希望爭取更多機會邀請對方與本港精英運動員交流，甚至作出指導。他提到，過往奧蘇利雲曾與本港球手傅家俊及吳安儀在海外練習，但未曾作正式訓練，期望未來有這些機會。



羅永聰預期當奧蘇利雲更多在港出現，參與賽事或公益事務等，接觸到巿民包括年青人，相信對希望打桌球的小朋友是很好的啟發，亦有機會令更多頂級桌球手來港成為居民。不過，羅永聰認為奧蘇利雲要打職業賽，很多時要到歐洲，最終能否長時間留港，要看對方計劃。