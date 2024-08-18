奧運中國隊代表本月底訪港 名單稍後公布 門票本周四開售

巴黎奧運剛剛結束，中國隊代表取得亮眼成績。政府今日(18日)公布，巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將於本月29日至31日訪港。代表團抵港後將展開一連三日訪問活動，包括出席由特區政府舉行的歡迎會和晚宴，亦會到訪香港體育學院，與香港運動員交流。

「奧運健兒大匯演」綜藝節目將於本月30晚上8時至9時30分在伊利沙伯體育館舉行，屆時市民可一睹內地運動員的風采，有關運動員名單將於稍後公布。代表團運動員在31日上午9時30分至11時30分將兵分兩路出席「內地奧運健兒展風采」運動項目示範，與香港市民見面。運動員會分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。

門票本周四上午10時公開發售

康文署宣布，門票本周四起公開發售。市民可於當日上午10時起於城市售票網以網上、流動應用程式或信用卡電話購票方式公開發售，每張30元，不設優惠票，每人每次限購兩張。門票以實名登記方式出售。持票人入場時必須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身分證明文件，以便核對身分，否則將被拒入場，而所有已繳款項亦不會獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。

康文署發言人提醒市民，活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在本月30日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票。有關地點詳情，可瀏覽網址www.urbtix.hk。

康文署續指，今年的大匯演及運動項目示範三場演出共有約5,300張門票預留予公眾人士，當中已包括免費門票給弱勢社群。另外，大會亦會安排電視台轉播活動，方便市民在家中收看。康文署提醒所有入場人士，由於售票採用實名制，進場需時核實個人資料，觀眾輪候進入有關場所的時間可能會較長。舉行有關活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，署方建議市民提早到達，以免錯過精彩節目，希望市民諒解。

