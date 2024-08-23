奧運內地代表團訪港門票40分鐘售罄 網上現高價徵票 康文署：實名制須核對身份

巴黎奧運會內地奧運健兒代表團將本月底訪港，屆時將向市民呈獻大匯演及數項體育項目示範。門票昨在城市電腦售票網公開發售，開售40分鐘已全數售罄。一票難求下，本報發現，有人隨即在拍賣平台高價徵收相關門票，康文署提醒，門票以實名制出售，票上的姓名須與身份證上的一致，否則將被拒入場。 巴黎奧運會國家隊代表團本月29至31日訪港，期間出席3場公開活動，包括8月30日的「奧運健兒大匯演」，及8月31日上午兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。

3場活動的門票昨早10時在城市售票網以網上、流動應用程式或電話購票方式公開發售。其中「奧運健兒大匯演」在開售一刻，已有逾2,000人在網上排隊購票。公開售票10分鐘後，有市民成功入到購票網站，但大匯演的門票僅餘輪椅區的門票。兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範一度有逾4萬人排隊等候購票，需輪候逾兩小時。至早上10時35分，跳水及游泳示範的門票率先售罄。另外兩個活動的門票也在約10時40分售罄。 康文署感謝市民支持，又提醒市民活動當日場內不設取票服務，購票者必須在本月30日或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點領取門票；署方又指，舉辦活動的場所將在活動前一小時開放，表演前亦有前奏節目，建議市民提早到達，以免錯過精彩節目。

康文署：門票姓名須與身份證相同 活動一票難求，本報發現有人隨即在網上拍賣平台高價徵收相關門票，出價最高更達1,500元。康文署提醒，門票以實名登記方式出售，持票人入場時須出示與門票所示姓名相同且附有相片的身份證明文件，以便核對身份。如有違者，將被拒入場，而所繳款項亦不獲退還。持票人不得擅改門票資料或轉讓門票予他人使用。 康文署又指，從未授權任何人在城市售票網以外售票；亦提醒公眾人士應妥善管理個人資料，不應隨意向他人透露，以免遭他人盜用作不法用途，引致嚴重後果。此外，網上近日出現「代搶」門票的服務，文化體育及旅遊局長楊潤雄指，今次售票採用實名制，呼籲市民透過官方渠道購票，部分環節亦會有電視轉播，市民可以安坐家中欣賞。

「奧運健兒大匯演」將於本月30日晚上在伊利沙伯體育館舉行，政府稍後會公布訪港運動員名單。翌日早上代表團運動員在將兵分兩路出席「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。運動員屆時會分別在伊利沙伯體育館示範羽毛球、體操和乒乓球，以及在維多利亞公園游泳池示範跳水和游泳。