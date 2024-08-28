奧運國家隊明訪港3日有示範表演 康文署︰周五前取票

巴黎奧運國家隊代表團明日至周六旋風式訪港3日，在周五及周六將出席「奧運健兒大匯演」及進行兩場「內地奧運健兒展風采」運動項目示範。門票早前已被搶購一空，康文署提醒活動當日場內不設取票服務，市民須周五前到指定地點取票。據了解，運動員在港期間，除參加公開展示和表演，還會與紀律部隊、香港運動員和學生等交流。 65名巴黎奧運國家隊運動員周四來港，據了解運動員來港後將入住尖沙咀海景嘉褔洲際酒店。酒店會派人駐守相關樓層，運動員出入時，工作人員會在兩側築起「人鏈」，確保運動員安全。

行程方面，據報，代表團明日中午抵達機場，下午舉行記者會，傍晚到禮賓府出席特區政府舉行的歡迎酒會，晚上則轉到會展出席歡迎晚宴。 周五早上分批到訪消防救護學院、體院和港島的一間中學，與紀律部隊、香港運動員，以及學生交流；下午會到太平山山頂和維港，晚上到伊館出席「奧運健兒大匯演」。 周六重頭戲，分別到伊館作羽毛球、體操及乒乓示範表演，以及在維園泳池表演跳水及游泳。代表團將於周六下午離港。 三場公開活動，康文署日前已公售門票並於40分鐘內售罄，署方昨提醒活動當日場內不設取票服務。觀眾必須在周五(30日)或之前到各城市售票網售票處或設有自助售票機的地點取票。

由於門票用實名制，進場須核實個人資料，市民需要憑票及身分證明文件入場，進場前須接受安檢，輪候時間或較長，署方建議市民提早到達，而相關活動的場所將在活動前約1小時15分鐘開放。