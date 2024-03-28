奧運3人籃球資格賽香港站下月舉行 港爭奧運入場券同場設嘉年華

香港盛事不斷，除了藝術展覽外，體壇亦有大搞作。FIBA三人籃球巴黎奧運資格賽首站賽事下月12至14日在維園舉行；男女子港隊代表將與荷蘭、瑞士等球隊對決，爭奧運入場券。另外，維園同期加設嘉年華，觀看連場世界級三人籃球賽事之餘，兼享受佳餚和和體驗運動的樂趣。
香港男女子3人籃球代表隊4月將於維園力爭奧運資格，賽事籌備委會主席黃耀建表示，市民除可買飛入場支持，香港電台會為賽事提供現場直播，家庭觀眾也可透過電視直擊港隊出戰世界勁旅。他又指，包括籃球架、地板、看台等場地會按國際標準布置，並可容納逾千人。而票價分200元、450元和1,200元共3種，黃料入座率都有八成。
比賽期間，維園足球場於中午12時至下午10時舉行「城市運動嘉年華×街頭美食狂歡節」。市民不需門票亦可免費體驗桌下足球、拳擊機等運動體驗設施，設施晚上備夜光功能，更添氣氛。大會亦設標準3人籃球場，晚上有球證在場讓市民體驗三人籃球。
至於偏向靜態活動的市民，現場有逾20個特色攤檔，如中華廚藝學院美食攤檔、紋身藝術攤檔等。大會更邀得佛山「功夫廚師」陳小東來港展示國潮酥點「龍獅酥」供試食及選購。市民無需門票便可入場又食又玩。
大會安排旅行團
本月初西安及青島被納入為港澳個人遊城市。黃耀建透露，大會特意與青島、西安的合作夥伴，舉辦與FIBA三人籃球巴黎奧運資格賽有關旅行團「每邊15個人」；另會向廣東旅客派100張門票，吸引遊客來港觀賽，推動香港觀賞型「運動旅遊」發展。