奧運3人籃球資格賽香港站下月舉行 港爭奧運入場券同場設嘉年華

香港盛事不斷，除了藝術展覽外，體壇亦有大搞作。FIBA三人籃球巴黎奧運資格賽首站賽事下月12至14日在維園舉行；男女子港隊代表將與荷蘭、瑞士等球隊對決，爭奧運入場券。另外，維園同期加設嘉年華，觀看連場世界級三人籃球賽事之餘，兼享受佳餚和和體驗運動的樂趣。

香港男女子3人籃球代表隊4月將於維園力爭奧運資格，賽事籌備委會主席黃耀建表示，市民除可買飛入場支持，香港電台會為賽事提供現場直播，家庭觀眾也可透過電視直擊港隊出戰世界勁旅。他又指，包括籃球架、地板、看台等場地會按國際標準布置，並可容納逾千人。而票價分200元、450元和1,200元共3種，黃料入座率都有八成。