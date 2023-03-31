奪命火 男戶主困火場送院亡 疑拖板充電器短路起火 大埔唐樓1死7傷

大埔一唐樓單位疑因充電器短路起火，致發生一死七傷慘劇；一家四口鄰居被濃煙波及，3人危殆。同秀坊一單位凌晨突然著火，火勢猛烈，出現大量濃煙，多個單位受影響，逾30名住客自行疏散至地面。據悉，起火單位男戶主著同居女友先帶同幾隻愛犬逃生，男戶主疑因曾試圖救火，被困火場後送院不治。消防初步認為事件無可疑，相信因電子產品短路導致火警，會了解其他電器包括電池或「尿袋」充電器等是否與起火原因有關。 現場為同秀坊3號唐樓，一梯兩伙，起火單位為3樓，火警於昨凌晨3時發生，現場火光熊熊，火舌吐出至樓上單位。起火單位為姓陳男子(35歲)和姓潘女友(32歲)同住，並養有3隻狗。據指，事發時，潘女在客廳，發現拖板起火，即時告知在洗手間內的男友，陳見狀著她帶同狗隻先行逃生，自己嘗試救火，但火勢一發不可收拾，他見狀走進洗手間內躲避待救。

樓上鄰居一家四口3人危殆 火勢猛烈，濃煙密布，逾30名住客疏散至地面，消防員到場開動一條喉及派出一隊煙帽隊滅火，約半個多小時救熄；在起火單位廁所內救出男戶主，當時已昏迷，送院後返魂乏術；在另外2個單位，則救出7人。7名傷者、年齡介乎4至47歲，為起火單位樓上的住戶，全部吸入濃煙不適；包括4樓單位姓孫的一家四口，47歲姓孫男戶主、40歲妻子及7歲女兒留醫東區醫院，目前情況危殆，他們4歲兒子留院沙田威爾斯醫院情況嚴重；而5樓單位一對14歲及16歲姓梁兄弟留醫沙田威爾斯醫院及東區醫院，分別情況穩定和嚴重；一名45歲姓王女子則留醫大埔那打素醫院，情況穩定。 赤足逃出火場的潘女臉龐和手腳熏黑，幸無受傷，其後由朋友接走。至昨早9時重返現場協助調查。包括屋宇署、機電署及政府化驗所等多個政府部門人員到場調查，起火單位窗戶毀爛，室內亦損毀嚴重。

擬拖板插有多件電器及充電器 消防最初懷疑是屋內一個拖板起火肇禍，聯同其他部門進一步調查後，將循電火方向調查，相信因電子產品短路導致火警，會了解其他電器包括電池或「尿袋」充電器等是否與起火原因有關。現場有消息指，事發時拖板插有充電器及多個電器，之後起火，不排除充電器過熱。 拖板萬能蘇宜小心使用 拖板、USB旅行萬能蘇，與都市人生活息息相關。消委會曾檢測市面上的拖板和USB旅行萬能蘇，發現大多存在安全隱患，包括萬能蘇內部結構問題、絕緣設計不妥善等，並提供防觸電/著火安全貼士。港九電器工程電業器材職工會理事長駱癸生亦指，大電流逾1,000瓦特的電器，例如風筒和抽濕機等，一個拖板上不宜插超過一個用電量大的插位，並提醒若拖板起火，應第一時間關掉電力總掣。 消防︰電器起火勿用水或水劑滅火筒撲救 消防處資料指，若電器裝置起火，應關閉供電總掣或拔去該電器的插頭，切勿使用水或水劑滅火筒撲救電器所引致的火警，應使用乾粉或二氣化碳滅火筒去滅。