奪命車禍｜觀塘貨車剷行人路釀1死5傷 65歲貨車司機涉危駕被捕 (更新)

【9月28日09:00更新】警方現正調查昨晚(27日)在觀塘發生的一宗致命交通意外，意外中一名65歲姓湯男途人死亡。

事發在晚上8時58分，一名65歲姓陸男子駕駛一輛中型貨車沿瑞和街往輔仁街方向行駛，據報失控先後撞向兩輛的士、一輛旅遊巴及一輛輕型貨車。當駛至近瑞和街與輔仁街交界時，該輛中型貨車據報撞向一輛小巴，該輛小巴其後衝上行人路撞到該名65歲男途人。

途人被夾小巴燈柱之間送院不治

該名男子被困小巴及一支燈柱之間，由消防人員救出。他全身多處嚴重受傷，昏迷被送往基督教聯合醫院治理，於晚上9時50分被證實死亡。另外，63歲姓饒輕型貨車男司機、50歲姓黃小巴男司機及3名年齡介乎53歲至66歲、姓陳、姓郭及姓羅的中型貨車女乘客受傷，清醒被送往基督教聯合醫院治理。

該名65歲中型貨車司機涉嫌危險駕駛導致他人死亡被捕，他現正被扣留調查。東九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件。任何人如目睹意外發生或有資料提供，請致電3661 0264或3661 0277與調查人員聯絡。警方嚴厲譴責涉案司機不負責任的駕駛行為，除了對其他道路使用者構成危險，漠視人身安全，更往往是引致嚴重交通意外的真正原因。警方必定嚴正執法，絕不姑息。