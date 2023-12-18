女保鑣槍殺姨舅謀殺罪成判終身監禁　辯稱神志失常申終審上訴許可獲批

鰂魚涌公園2018年發生槍殺案，49歲女保鑣詹心桀槍殺姨舅，被裁定2項謀殺及2項有意圖而射擊罪罪成，判囚終身。被告早前上訴被駁回，今早再到終審法院上訴，質疑減責神志失常舉證責任不應落於辯方。終審庭認為爭議涉及重大而廣泛重要性的法律論點，批出上訴許可申請，排期明年5月8日審理

上訴人詹心桀在審訊時辯稱案發時神志失常，而且沒有意圖殺人，希望可由謀殺罪減輕至誤殺罪。上訴方代表大律師楊艾文引述《殺人罪行條例》所指，減責神志失常舉證責任在於辯方，楊艾文認為此舉不合理地減損被告的無罪假定權利，無罪假定原則不止適用於控罪元素，亦理應適用於罪行例外情況。