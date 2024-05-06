女兒薦入迪士尼 成職場前輩 母親︰感動愛女有此番成就

香港勞工的工時長一直處於世界前列，與同事相處時間較親人更長，若家人變成同事，是另類解決方法？自小是迪士尼粉絲的Lilian加入香港迪士尼後，感覺工作環境亦適合母親而向對方推介，母親Amy獲迪士尼聘用後在職場上變成女兒後輩，入職之初更是她的「迪士尼傳統導師」，向她傳授工作技巧。此等關係上變化，Amy沒有因此感到尷尬，反而欣喜「女兒有此番成就，確是感動。」Lilian則指，因母親精通泰文，曾協助自己解決突發難題。二人互相扶持，令工作間成為她們「世界上最快樂的地方」。

Lilian畢業後便加入香港迪士尼。她指，加入團隊後，熱愛這裡的工作環境，亦認為十分適合母親Amy，便介紹母親應徵香港迪士尼。新入職的演藝人員在正式工作前要參加迪士尼大學課程，Amy憶述，剛入職時，介紹公司歷史和背景的迪士尼傳統導師便是Lilian。Amy有感稱，「女兒年幼時還是我教她執筆寫字，沒想過轉眼間她成為我的導師，帶我認識公司的歷史和背景。目睹女兒有此成就，確是感動。」

在樂園商品部工作的Amy負責打理位於探險世界的布教授商店，由執貨、介紹商品甚至收銀工作，對店鋪內的商品瞭如指掌。Amy透露，原來女兒開初在香港迪士尼做兼職時，亦是在布教授商店。Lilian補充指：「那時候我把店舖的工作心得傳授給媽媽，助她更快適應工作。這猶如將我的熱誠和魔法傳承予媽媽，攜手一起締造歡樂時刻給各位賓客。」