女印傭指控年長男僱主性騷擾　庭上播放男聲錄音「搵個好嘅工人姐姐同我結婚生仔」

1名女印傭聲稱遭年長男僱主性騷擾及游說性交。印傭報警後，警方指證據不足以起訴任何人。印傭由平機會代為入稟區域法院，向僱主索償約18萬元。案件今日開審，庭上播放涉事的男聲錄音，指「想搵個好嘅工人姐姐同我結婚生仔」。

被告林銳生為退休人士，涉嫌性騷擾事件發生於2022年2月至3月。原告方指，印傭投訴她在工作後幾天，在住所沐浴後，林走近聞她的身體並指很香。林供稱其單位面積小，印傭身上或有洗髮水香味，只是隨意說很香。原告方在庭上播放印傭和林銳生對話時的暗中錄音，男聲說「我而家單身，我唔同你講，點知你肯唔肯？」，女子操不純正廣東話稱「唔可以啊先生，我有老公」，男聲指「有老公都可以㗎……好多人離婚……我喜歡你」。女聲多次拒絕後，男聲指「驚咩啫，我又冇掂到你，你唔肯咪算囉。我冇仔嘛，想搵個人幫我，搵個好嘅工人姐姐同我結婚生個仔」。