女售貨員大三罷元朗堵路 非法集結罪成判囚4個月2周

一名23歲女售貨員，於2019年11月11日，參與網民發起的「三罷」行動，在元朗參與堵路，早前被裁定非法集結罪罪成。

裁判官施祖堯今判刑指，被告案發時戴上口罩掩飾身分並一早到達現場，拒接納她有悔意，惟考慮到本案歷時約3年，酌情減刑兩周至判囚4個月2星期。

明顯有備而來 官不接納被告有真誠悔意

施官不接納被告稱受人煽動參與集結，認為她當日清晨到達案發現場，戴上口罩和一度手持磚頭，明顯有備而來，而非一時衝動，不接納她有真誠悔意，以5個月監禁為量刑起點。考慮到被告在2019年被捕後一度獲釋，至2021年再次被捕，因案件延誤扣減兩周至監禁4個月2星期。

堵路造成市民極大不便

施官又指本案集結人數不多，沒有人衝擊或挑釁警方，亦沒證據顯示被告有領導角色和集結長時間持續。惟案發時正值「大三罷」的反修例高峰期，有人以雜物堵塞車路，對公眾造成不便。而被告手執磚頭，戴上深色口罩掩飾身分，增加暴力風險。另外，元朗大馬路為主要交通幹道，路邊有很多巴士站，市民賴以上班，堵路造成極大不便，挑起市民不滿，有潛在爆發暴力的風險。

控罪指，被告鄧朗晴於2019年11月11日，在元朗青山公路元朗段39號金豐大廈外參與非法集結。